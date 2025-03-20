"إنفيديا" تعلن عن جيل جديد من الرقائق فائقة القوة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تصميم الرقائق الإلكترونية والبرمجيات الأميركية إنفيديا -مساء أمس الثلاثاء- عن رغبتها في تلبية الطلب سريع النمو على أنظمة الحوسبة القوية لاستخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال طرح جيل جديد من رقائقها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج، خلال مؤتمر لمطوري التطبيقات عقد بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن من المقرر طرح الشريحة فيرا روبن الجديدة في خريف 2026.

ومن المتوقع أن تؤدي الشريحة فيرا روبن وتطوير نظام بلاك وول -الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق العام الجاري- إلى خفض شديد في تكلفة تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي مقارنة بالتكنولوجيات السابقة، حسب الألمانية.

يذكر أن رقائق إنفيديا أصبحت تكنولوجيا أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل غوغل وميتا والشركات الناشئة مثل أوبن إيه.آي مطورة منصة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي تعتمد على رقائق إنفيديا لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقد سمحت هذه المكانة لنمو ضخم في نشاط إنفيديا خلال السنوات الأخيرة.

ويحاول هوانج تهدئة مخاوف المستثمرين من أن العالم قد يعتمد على قدرات أقل في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي مستقبلا، وأن التوقعات بشأن مستقبل أعمال إنفيديا يمكن أن تكون أعلى مما يجب.

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وقال إن العالم ككل يتحرك نحو توليد الإجابات من البداية بمساعدة من الذكاء الاصطناعي، بدلا من استدعاء إجابات مخزنة، وتحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تستطيع بناء سلسلة استدلالات خطوة بخطوة لحل أي مشكلة لأنظمة كمبيوتر قوية للغاية بشكل خاص.

وأضاف أن العالم الآن يحتاج إلى قدرات حوسبة تعادل نحو 100 مثل القدرات التي كانت مفترضة منذ عام.