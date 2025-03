شاهد.. روبوت صيني يخرج عن السيطرة ويهاجم الجماهير في مهرجان شعبي

أظهر فيديو لقطات صادمة للحظة خروج روبوت بهيكل بشري عن السيطرة واندفاعه نحو حشد من الجماهير في مهرجان الربيع المقام في تيانجين شمال شرق الصين.

ويظهر الفيديو روبوتا يرتدي سترة ملونة وهو يندفع بطريقة عدوانية نحو مجموعة من المتفرجين، رغم وقوفهم خلف حاجز أمان، ولكن عناصر الأمن تدخلوا بسرعة وسحبوا الروبوت بعيدا عن الحشد، وفقا لموقع "ميترو".

وقد أحدث هذا الفيديو ضجة كبيرة وأثار جدلا واسعا حول سلامة وموثوقية روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ولكن منظمي المهرجان قللوا من أهمية الحادثة.

وأشاروا إلى أن ما حصل كان نتيجة فشل روبوتي، وأكدوا أن الروبوت اجتاز اختبارات السلامة بنجاح قبل الحدث ووعدوا باتخاذ تدابير احترازية لعدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى.

وأفادت التقارير بأن الروبوت الذي ظهر بالفيديو كان وكيل ذكاء اصطناعي من شركة "يونتري روبوتيكس" (Unitree Robotics)، وقد حصل به خلل في برنامجه تسبب في سلوك غير منتظم.

Chinese AI robot goes rogue and attacks a person before getting shut down! 🇨🇳 🤖

Just a little preview of our bright future.. pic.twitter.com/esZRSWOBJP

— Global Dissident (@GlobalDiss) February 20, 2025