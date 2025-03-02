شاهد.. روبوت صيني يخرج عن السيطرة ويهاجم الجماهير في مهرجان شعبي

أظهر فيديو لقطات صادمة للحظة خروج روبوت بهيكل بشري عن السيطرة واندفاعه نحو حشد من الجماهير في مهرجان الربيع المقام في تيانجين شمال شرق الصين.

ويظهر الفيديو روبوتا يرتدي سترة ملونة وهو يندفع بطريقة عدوانية نحو مجموعة من المتفرجين، رغم وقوفهم خلف حاجز أمان، ولكن عناصر الأمن تدخلوا بسرعة وسحبوا الروبوت بعيدا عن الحشد، وفقا لموقع "ميترو".

وقد أحدث هذا الفيديو ضجة كبيرة وأثار جدلا واسعا حول سلامة وموثوقية روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ولكن منظمي المهرجان قللوا من أهمية الحادثة.

وأشاروا إلى أن ما حصل كان نتيجة فشل روبوتي، وأكدوا أن الروبوت اجتاز اختبارات السلامة بنجاح قبل الحدث ووعدوا باتخاذ تدابير احترازية لعدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى.

وأفادت التقارير بأن الروبوت الذي ظهر بالفيديو كان وكيل ذكاء اصطناعي من شركة "يونتري روبوتيكس" (Unitree Robotics)، وقد حصل به خلل في برنامجه تسبب في سلوك غير منتظم.

Chinese AI robot goes rogue and attacks a person before getting shut down! 🇨🇳 🤖 Just a little preview of our bright future.. pic.twitter.com/esZRSWOBJP — Global Dissident (@GlobalDiss) February 20, 2025

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل وانتقادات واسعة، حيث كذّب بعض المشاهدين الخبر ورأوا أن الروبوت تعثر عند الحاجز، بينما رأى آخرون أنه كان عطلا ميكانيكيا تسبب في فقدان الروبوت لتوازنه، ولكن الكثيرين يرون الأمر دليلا على أن روبوتات الذكاء الاصطناعي لديها قابلية لأن تصبح عنيفة أو متمردة.

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وعلق جوي روجان، وهو مذيع بودكاست أميركي شهير عبر حسابه على إنستغرام، بأن روبوت الذكاء الاصطناعي كان عدوانيا مع المتفرجين ورأى أن طريقة توجهه نحوهم كانت مخيفة للغاية، وكتب أنه لا يحب هذا على الإطلاق.

ولم يقتنع الكثيرون أن الروبوت تعثر على الحاجز أو فقد توازنه، إذ إن الروبوتات صُممت لتظل ثابتة في ظل الظروف العادية، ولكن محاولاتها في تصحيح مسارها قد تبدو مفاجئة أو عنيفة.

ويرجع ذلك لأن الروبوتات التي تشبه البشر ثقيلة الوزن وتحوي العديد من المفاصل المتحركة، وأي حركة غير منتظمة للروبوت هي حركة غير طبيعية بالنسبة للبشر، إذ يرونها تهديدا من أداة جديدة وغريبة.

وهذه ليست الحادثة الوحيدة التي تُظهر روبوتا يتهجم على البشر، فقد سُجلت حالة لهجوم روبوت على مهندس في مصنع تسلا في تكساس، إذ قام الروبوت بتثبيت المهندس وضربه على ظهره وذراعه مخلفا عدة جروح.

وفي العديد من هذه الحالات، نُسبت المشاكل إلى أعطال البرمجيات كسبب أساسي، مما يبرز أهمية الاختبارات القوية ومراقبة الجودة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وزادت المخاوف بشأن المخاطر المحتملة والعواقب التي قد تترتب على الروبوتات التي تشبه الإنسان، وقد علق أحد المستخدمين على الفيديو قائلا "هكذا يبدأ… روبوت يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي هاجم إنسانا".

وعلق آخر "مجرد لمحة صغيرة عن مستقبلنا المشرق"، فيما قال ثالث "هل يمكننا من فضلكم حل جميع الأخطاء قبل أن تُطرح على العامة؟"، وأضاف رابع "هل يجب أن نقلق من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمكن أن تصبح خطرة على البشر بسبب الأخطاء؟".