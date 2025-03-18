مايكروسوفت تعمل على جلب ميزة تلخيص النص بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيق المفكرة

تختبر مايكروسوفت أداة جديدة لتلخيص النص بالذكاء الاصطناعي في تطبيق المفكرة، تُعرف هذه الأداة باسم "سامرايز" (Summarize) والتي تصل إلى مستخدمي "ويندوز 11 إنسايدرز" (Windows 11 Insiders) في قناتي "ديف" (Dev) و"كناري" (Canary) الذين قاموا بترقية إصدار المفكرة إلى 11.2501.29.0. وفقا لموقع "بلييبنغ كمبيوتر".

وشرح ديف غروتشوكي مدير مجموعة المنتجات الرئيسي لتطبيقات "ويندوز إنبوكس" (Windows Inbox) طريقة عمل الأداة، وذكر 3 طرق لتشغيلها، إما من خلال تحديد النص المراد تلخيصه ثم النقر بزر الفأرة الأيمن والضغط على زر "سامرايز" أو من خلال قائمة "كوبايلوت" (Copilot) والطريقة الثالثة باستخدام اختصار لوحة المفاتيح "كترل + إم" (Ctrl + M).

وأضاف غروتشوكي أنه يجب تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الشخصي لاستخدام الأداة الجديدة، والتي ستستخدم رصيد الذكاء الاصطناعي المرتبط باشتراك "كوبايلوت برو" و"فاميلي" و"مايكروسوفت 365 بيرسونال".

وفي الإصدار الأخير من تطبيق المفكرة أُضيف زر جديد باسم "الملفات الأخيرة" الموجود في قائمة تحرير، والذي يسمح بالوصول إلى المستندات التي أُغلقت مؤخرا، ويمكنك مسح قائمة الملفات الأخيرة في أي وقت أو تعطيل هذه الميزة من الإعدادات.

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ومن جهة أخرى أضافت مايكروسوفت ميزة "درو اند هولد" (Draw & Hold) إلى أداة "سنيبينغ" (Snipping) والتي تساعد على رسم أشكال مثالية مثل رسم خطوط وسهام ومستطيلات أو أشكال بيضاوية بدقة أكبر باستخدام أداة القلم المدمجة، وتأتي هذه الميزة في إصدار 11.2502.18.0.

هذه ليست المرة الأولى التي تسعى مايكروسوفت إلى إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيق المفكرة على ويندوز 11، ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أضافت مايكروسوفت أداة "ريرايت" (Rewrite) إلى إصدار المفكرة 11.2410.15.0 والتي كانت تعرف سابقا باسم "كورايتر" (CoWriter).

وساعدت أداة "ريرايت" على إعادة كتابة المحتوى تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتضمن إعادة صياغة الجمل وتحسين نبرة الكلام وتعديل طول المحتوى.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2023 أضافت مايكروسوفت ميزة حساب عدد الأحرف في تطبيق المفكرة، وفي يوليو/تموز عام 2024 أضافت ميزة التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي أيضا، ويبدو أن تطبيق المفكرة يحظى باهتمام واسع لدى مايكروسوفت مؤخرا.