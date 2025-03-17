ميزة قادمة في واتساب لتجميع الردود والمحافظة على سياق المحادثة

أفاد موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" (WABetaInfo) -المتخصص في أخبار واتساب والذي يكشف عن ميزات سرية قيد التطوير في مقر ميتا– أن تطبيق المحادثة الشهير يعمل على تحديث سيحل إحدى أكثر المشكلات إزعاجا في المحادثات، مما سيسمح لك برؤية مواضيع معينة في المحادثة بشكل منفصل عن الدردشة الرئيسية، وفق موقع "ذا صن".

وعُثر على هذه الميزة في النسخة التجريبية "بيتا" (Beta) من واتساب، حيث قال موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" عبر مدونته "بدلا من التمرير عبر قائمة طويلة من الردود الفردية، سيتمكن المستخدمون من متابعة وعرض جميع الردود المتعلقة بموضوع معين بشكل منفصل عن الردود الجانبية، مما يحافظ على هيكلية المحادثة ويجعل من السهل متابعتها".

وأضاف "في المحادثات الجماعية، حيث يمكن أن تصبح الجدالات فوضوية ومتداخلة، ستوفر هذه الميزة على المستخدمين عناء تصفح المحادثة كاملة من أجل العثور على رد أو عبارة محددة، وهكذا يمكنهم التنقل بسهولة بين المواضيع والتركيز على المحادثات ذات الصلة دون فقدان السياق".

وبحسب موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" فإن هذه الميزة ستُزيل الالتباس من دردشات المجموعات المزدحمة وستلبي رغبة المستخدمين في التفاعل مع رسالة واحدة أو موضوع واحد.

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وستمكنهم ببساطة من النقر على أي محادثة لعرض جميع الردود في سلسلة واحدة، وليس غريبًا أن تعمل واتساب على هذه الميزة نظرا لأن تطبيقات أخرى تُقدمها بالفعل مثل تطبيق الرسائل من آبل وتطبيق "ماسنجر" أيضا، بحسب "ذا صن".

ومن المتوقع صدور هذه الميزة في تحديث مستقبلي للمحادثات الفردية والمجموعات والمجتمعات والقنوات، ولكن لا يوجد -في الوقت الحالي- ما يؤكد وصول هذه الميزة إلى الإصدار الأساسي من واتساب.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الميزات التي تُختبر في الإصدار التجريبي ومن ثم تُلغى دون إطلاقها قريبا في الإصدار الأساسي، وقد تستغرق أشهرا قبل الإعلان عنها. وقد تصل الميزة في وقت أقرب من المتوقع لاسيما أنها موجودة بالفعل في تطبيق "ماسنجر" وفي النهاية فإن واتساب هي وحدها من يعلم ذلك.