غوغل تتخلى عن مساعدها "غوغل أسيستنت" وتستبدله بنموذج "جيميناي"

أعلنت شركة غوغل أنها ستستغني عن خدمة "غوغل أسيستنت" (Google Assistant) على هواتف أندرويد، وسوف تستبدله بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" (Gemini) في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وفي منشور على مدونتها أفادت غوغل أنها ستقوم بترقية المزيد من المستخدمين من "غوغل أسيستنت" إلى "جيميناي" خلال الأشهر القادمة، وفي وقت لاحق من هذا العام لن يكون "غوغل أسيستنت" متاحا على معظم الأجهزة المحمولة أو متوفرا في متاجر التطبيقات.

وقالت الشركة "سنقوم بترقية الأجهزة اللوحية والسيارات والأجهزة التي تتصل بهاتفك مثل سماعات الرأس والساعات إلى (جيميناي)، نحن أيضا نقدم تجربة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأجهزة المنزلية مثل مكبرات الصوت والشاشات والتلفزيونات".

وذكرت أنها ستشارك المزيد من التفاصيل مع المستخدمين في الأشهر القليلة المقبلة، وحتى ذلك الحين سيستمر "غوغل أسيستنت" في العمل على الأجهزة المذكورة.

وتعمل غوغل على تحسين تجربة المستخدم في "جيميناي" قبل الاستغناء عن "غوغل أسيستنت"، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على وظائف المساعد المختلفة. على سبيل المثال، أضافت غوغل العديد من الميزات التي كان لها طلب كبير على أجهزة أندرويد إلى "جيميناي"، مثل القدرة على تشغيل الموسيقى ودعم المؤقت وخيار اتخاذ إجراءات مباشرة من شاشة القفل.

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ولم يكن قرار غوغل بالتخلي عن "غوغل أسيستنت" لصالح "جيميناي" أمرا مُستبعدا، خاصة أنها أطلقت سلسلة هواتف "بكسل 9" (Pixel 9) المزودة بنموذج "جيميناي" كمساعد افتراضي، حيث تدعي غوغل أن نموذجها يمتلك قدرات أكثر تقدما من "غوغل أسيستنت" ويوفر طرقا جديدة للحصول على المساعدة والمعلومات عبر أدوات مثل "جيميناي لايف" (Gemini Live) و"ديب ريسيرتش" (Deep Research).