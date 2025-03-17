شاهد.. كيف استعان ماسك بـ"مستر بين" للرد على تقليد زوكربيرغ أفكاره؟

قرر الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ استخدام ميزة "ملاحظات المجتمع" بالاعتماد على تقنية مفتوحة المصدر توفرها منصة "إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وفقا لموقع "سي إن بي سي".

وتُعرف ميزة ملاحظات المجتمع بأنها أداة لمراقبة المعلومات المضللة على المنصة، وهي وسيلة فعالة للتحقق من صحة المعلومات المنشورة، إذ كشفت ميتا في مدونتها عن أداتها الجديدة لإدارة المحتوى، واعترفت بأنها تستخدم الخوارزمية المفتوحة المصدر الخاصة بمنصة إكس، وأوضحت أنها تخطط لتعديل الخوارزمية لتحسين أداء تطبيقاتها فيسبوك وإنستغرام وثريدز.

وكتبت ميتا في المنشور: "بما أن خوارزمية إكس مفتوحة المصدر -هذا يعني أنها مجانية ومتاحة لأي شخص لاستخدامها- فيمكننا البناء على ما قامت به إكس والتعلم من الباحثين الذين درسوا ذلك، وتحسين نظام مراقبة المحتوى التابع لمنصاتنا الخاصة". وأضافت "بينما تتطور خوارزميتنا الخاصة، قد نستكشف خوارزميات مختلفة أو معدلة لتصنيف وتقييم ملاحظات المجتمع".

يُذكر أن مارك طرح فكرة ملاحظات المجتمع في يناير/كانون الثاني الماضي لتكون بديلا أساسيا للشركات في الولايات المتحدة بهدف التحقق من الحقائق من قبل طرف ثالث، ولكنه أوقف مشروعه ضمن تغييرات أوسع في سياسات الشركة للتخفيف من بعض إرشادات إدارة المحتوى.

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ماسك يعلق على استخدام أفكاره

وفي أول تعليق لمالك منصة إكس الملياردير الأميركي إيلون ماسك على استخدام زوكربيرغ خوارزمية منصته، أعاد ماسك نشر مقطع على أحد الحسابات الداعمة له في منصة إكس يظهر مقطعا من المسلسل البريطاني الكوميدي "مستر بين" وهو يقوم بمحاولة الغش في احد الامتحانات من أحد الطلاب الذين بجانبه، مع تركيب وجهي إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ على الشخصين في المقطع.

Mark Zuckerberg just can’t stop copying Elon Musk! 😂 Now he’s bringing 𝕏 Community Notes to his own platforms. Coincidence? I think not.pic.twitter.com/xjYiBKDlQr https://t.co/36sFaqL4Ax — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) March 13, 2025

كيف تعمل ميزة "ملاحظات المجتمع"؟

وستبدأ ميتا في اختبار ميزة ملاحظات المجتمع بدءا من الأسبوع القادم في الولايات المتحدة، إذ أعلنت الشهر الماضي أن المستخدمين يمكنهم التقدم ليصبحوا مساهمين في ملاحظات المجتمع ما دام أنهم يستوفون متطلبات معينة، مثل أن يكونوا أكبر من 18 سنة ويكون لديهم رقم هاتف موثق.

وقالت ميتا في منشورها إن "المساهمين لن يتمكنوا من تقديم ملاحظات المجتمع حول الإعلانات، ولكن يمكنهم القيام بذلك على أي شكل آخر من المحتوى تقريبا، بما في ذلك منشورات ميتا ومديرينا التنفيذيين والسياسيين والشخصيات العامة الأخرى". وذكرت أنه في حال صُنف منشور بواسطة ملاحظات المجتمع فسيكون هذا القرار غير قابل للطعن ولن يتمكن صاحب المنشور من تغييره أو الاعتراض، ولكنه لن يُعاقب عليه، وأضافت أن ملاحظات المجتمع لن تؤثر على من يمكنه رؤية المحتوى أو مدى إمكانية مشاركته.

وقال متحدث باسم ميتا: "إن ملاحظات المجتمع لا تُعد بديلا عن إدارة المحتوى"، كما قالت راشيل لامبرت مديرة إدارة المنتجات في الشركة: "إن ميتا لا تُخطط لجعل تفاصيل ملاحظات المجتمع مفتوحة المصدر أو نشرها علنا، لكنها قد تُفكر في هذا الخيار مستقبلا"، حسب شبكة "سي إن بي سي".

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وقد سجل نحو 200 ألف مستخدم ليصبحوا مساهمين في ملاحظات المجتمع، ولا تزال أبواب الانتساب مفتوحة لمن يرغب في المشاركة، وفقا لمنشور ميتا.

ومن جهة أخرى، قال نيل جونسون -أستاذ الفيزياء في جامعة جورج واشنطن والخبير في كيفية انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت- إن "برنامج ملاحظات المجتمع يمكن أن يساعد في توفير سياق للمحتوى عبر الإنترنت، لكنه ليس بديلا عن التحقق الرسمي من الحقائق". ووصف هذه الميزة بأنها نظام غير كامل ويمكن استغلاله من قبل مجموعات أو منظمات كبيرة لتحقيق أجنداتها الخاصة.

وفي المقابل، قالت ميتا في منشور مدونتها إن "نشر ملاحظة ما يتطلب اتفاقا أو تصويتا بين أشخاص عشوائيين، وهي سياسة تُساعد في الحماية من الحملات المنظمة التي تحاول التلاعب بالنظام والتأثير على ما يُنشر من ملاحظات".

وأضافت الشركة أنها تعمل على توسيع النموذج في جميع أنحاء البلاد، وقالت "بمجرد أن نتأكد من نجاح الاختبار التجريبي الأولي ويتبين أن البرنامج يعمل بالطريقة التي يجب أن يعمل بها، فإننا سنوسع استخدامه وسنوظف تجربتنا في محاولة تحسينه وتطويره".