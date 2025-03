شاهد.. كيف استعان ماسك بـ"مستر بين" للرد على تقليد زوكربيرغ أفكاره؟

قرر الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ استخدام ميزة "ملاحظات المجتمع" بالاعتماد على تقنية مفتوحة المصدر توفرها منصة "إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وفقا لموقع "سي إن بي سي".

وتُعرف ميزة ملاحظات المجتمع بأنها أداة لمراقبة المعلومات المضللة على المنصة، وهي وسيلة فعالة للتحقق من صحة المعلومات المنشورة، إذ كشفت ميتا في مدونتها عن أداتها الجديدة لإدارة المحتوى، واعترفت بأنها تستخدم الخوارزمية المفتوحة المصدر الخاصة بمنصة إكس، وأوضحت أنها تخطط لتعديل الخوارزمية لتحسين أداء تطبيقاتها فيسبوك وإنستغرام وثريدز.

وكتبت ميتا في المنشور: "بما أن خوارزمية إكس مفتوحة المصدر -هذا يعني أنها مجانية ومتاحة لأي شخص لاستخدامها- فيمكننا البناء على ما قامت به إكس والتعلم من الباحثين الذين درسوا ذلك، وتحسين نظام مراقبة المحتوى التابع لمنصاتنا الخاصة". وأضافت "بينما تتطور خوارزميتنا الخاصة، قد نستكشف خوارزميات مختلفة أو معدلة لتصنيف وتقييم ملاحظات المجتمع".

يُذكر أن مارك طرح فكرة ملاحظات المجتمع في يناير/كانون الثاني الماضي لتكون بديلا أساسيا للشركات في الولايات المتحدة بهدف التحقق من الحقائق من قبل طرف ثالث، ولكنه أوقف مشروعه ضمن تغييرات أوسع في سياسات الشركة للتخفيف من بعض إرشادات إدارة المحتوى.

وفي أول تعليق لمالك منصة إكس الملياردير الأميركي إيلون ماسك على استخدام زوكربيرغ خوارزمية منصته، أعاد ماسك نشر مقطع على أحد الحسابات الداعمة له في منصة إكس يظهر مقطعا من المسلسل البريطاني الكوميدي "مستر بين" وهو يقوم بمحاولة الغش في احد الامتحانات من أحد الطلاب الذين بجانبه، مع تركيب وجهي إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ على الشخصين في المقطع.

Mark Zuckerberg just can’t stop copying Elon Musk! 😂

Now he’s bringing 𝕏 Community Notes to his own platforms. Coincidence? I think not.pic.twitter.com/xjYiBKDlQr https://t.co/36sFaqL4Ax

— SMX 🇺🇸 (@iam_smx) March 13, 2025