كروم يوقف الأدوات الإضافية.. ما العمل؟

عند تشغيل متصفح غوغل كروم قد تظهر للمستخدم رسالة تفيد بأن بعض الأدوات الإضافية لم تعد مدعومة أو أنه قد تم تعطيلها أو أن المتصفح يطلب من المستخدم إزالة الأدوات الإضافية.

ويرجع سبب إيقاف مثل هذه الأدوات الإضافية إلى اعتماد الشركة الأميركية على مواصفة جديدة للأدوات الإضافية في متصفح كروم تُعرف باسم "مانيفست في3" (Manifest V3)، ولا تستوفي بعض الأدوات الإضافية اشتراطات هذه المواصفة الجديدة، ولا حتى مواصفة "مانيفست في2" (Manifest V2).

محاولة التشغيل

وفي مثل هذه الحالات يتعين على المستخدم في البداية محاولة تشغيل هذه الأدوات الإضافية بكل سهولة، وذلك من خلال النقر على القائمة ذات النقاط الثلاث في أعلى الجانب الأيمن، ثم الانتقال إلى بند "الأدوات الإضافية/إدارة الأدوات الإضافية"، وبعد ذلك النقر على شريط التمرير الموجود أسفل الجانب الأيمن في بطاقات الأداة الإضافية المعنية من أجل إعادة تفعيلها.

وحتى عند تفعيل الأداة الإضافية، فليس من الواضح المهلة التي تتسامح فيها شركة غوغل مع تفعيل الأدوات الإضافية المعنية.

ويمكن للمستخدم البحث عن بدائل للأدوات الإضافية المعنية، والتي تم تعطيلها أو حتى التحويل إلى استعمال متصفح آخر من البرامج التي تعتمد على محرك التصفح كروميوم (Chromium) نفسه مثل متصفح غوغل كروم، وتدعم الأدوات الإضافية المعنية "في2" لمدة أطول؛ لأنها ستعتمد المواصفة "مانيفست في3" في وقت لاحق.

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متصفح من عائلة مختلفة

ولكن سوف تظهر مشكلة الأدوات الإضافية مرة أخرى عاجلا أم آجلا، ولذلك فمن الأفضل للمستخدم الذي يعاني من هذه المشكلة التحويل إلى متصفح من عائلة مختلفة تماما، مثل موزيلا فايرفوكس الذي يعتمد على محرك جيكو (Gecko)، ولن يكون له علاقة بالتعديل الخاص بمواصفة مانيفست.

كذلك فإن متصفح فايرفوكس يتضمن أعدادا لا حصر لها من الأدوات الإضافية، ومن غير المحتمل أن تكون الأداة الإضافية التي يستعملها المستخدم في متصفح كروم غير موجودة في عروض الأدوات الإضافية في متصفح فايرفوكس.

ويوفر أحدث إصدار (136) من متصفح فايرفوكس العديد من الوظائف المفيدة، مثل ترتيب علامات التبويب بشكل رأسي إلى جانب الترتيب الأفقي المعتاد، بالإضافة إلى تعديل الشريط الجانبي بحيث يمكن عرض الإشارات المرجعية وسجل المتصفح وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.