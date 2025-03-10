أكدت شركة مايكروسوفت أنه يمكن لمستخدمي خدمة التراسل الفوري سكايب (Skype) التحويل إلى خدمة مايكروسوفت تيمز (Teams) بسهولة؛ حيث تعمل الشركة الأميركية حاليا على إتاحة تسجيل الدخول في خدمة تيمز بواسطة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بسكايب.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تقرير يشرح كيفية التحويل من سكايب إلى تيمز حيث يمكن للمستخدمين بعد تسجيل الدخول لسكايب إيجاد جميع محادثات سكايب وجهات الاتصال والمجموعات في خدمة تيمز.

وخلال الفترة الانتقالية، التي تمتد إلى 5 مايو/آيار المقبل، سيتمكن المستخدم من إجراء المكالمات والدردشات بين خدمتي سكايب وتيمز، وأكدت الشركة الأميركية أن خدمة تيمز تتوافر للمستخدم العادي مجانا.

انتهاء صلاحية المكالمات إلى الشبكات الثابتة والجوالة

وأشارت شركة مايكروسوفت إلى أنه سيتم إيقاف وظيفة سكايب للاتصال بالشبكات الثابتة والجوالة في جميع أنحاء العالم، وتسري البنود التالية خلال الفترة الانتقالية:

– لم يعد بإمكان المستخدمين الجدد إجراء المكالمات الهاتفية إلى الشبكات الثابتة أو شبكات الهاتفية الجوالة.

– يمكن للعملاء الحاليين مواصلة استعمال الرصيد الخاص بهم، ويمكن مواصلة استخدام اشتراكات سكايب حتى نهاية فترة التجديد التالية، ولذلك ستكون هناك لوحة مفاتيح مؤقتة مخصصة لهذه المجموعة من المستخدمين من أجل إدخال الأرقام الهاتفية في خدمة تيمز.

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تنزيل بيانات سكايب وجهات الاتصال

وإذا لم يرغب المستخدم في استعمال خدمة تيمز أو لا يريد استعمال هذه الخدمة بواسطة بيانات تسجيل الدخول السابقة في خدمة سكايب، فيمكنه إنشاء نسخة احتياطية من البيانات الخاصة به على النحو التالي:

– رسائل الدردشة والميديا: يتعين على المستخدم تسجيل الدخول في "Go.skype.com/export"، وبعد ذلك يتم تحديد بند "الرسائل" و"الميديا"، ثم تأكيد الطلب، بعد ذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن يتم تجميع جميع الدردشات والاستطلاعات والملفات والصور ومقاطع الفيديو ورسائل الفيديو والبريد الصوتي أو تسجيلات المكالمات.

وبمجرد ظهور رابط لتنزيل الملفات ضمن "الصادرات المتاحة"، يصبح التنزيل جاهزا بالفعل.

– جهات الاتصال: يتعين على المستخدم تسجيل الدخول في "Login.skype.com"، ثم الانتقال إلى صفحة "حسابي" وفتح "الإعدادات"، وبعد ذلك يتم اختيار بند "تصدير جهات الاتصال" لكي يتم تنزيل جميع جهات الاتصال بصيغة .csv

إغلاق حساب سكايب وحذف البيانات

لكي يتمكن المستخدم من إغلاق حساب سكايب فإنه يتعين عليه الانتقال إلى صفحة مايكروسوفت لإغلاق الحساب، وعندئذ يمكنه تحديد مهلة من 30 أو 60 يوما، وبعدها سيتم حذف الحساب نهائيا.

وفي الخطوة الأخيرة يتم تأكيد الطلب، ويجب مراعاة أنه إذا تم تسجيل الدخول في حساب سكايب خلال هذه المهلة، فإنه سيتم إلغاء خطوة حذف الحساب تلقائيا.