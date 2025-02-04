كيف تعرف أن المكالمة الواردة هي مكالمة احتيالية أم لا؟

تلقي المكالمات من أرقام مجهولة يُعد مصدر إزعاج شائعا هذه الأيام، في حين أن بعضها قد يكون من مسوقين عبر الهاتف فإن البعض الآخر يكون من محتالين يحاولون سرقة معلوماتك الشخصية وأموالك أو السيطرة على جهازك من خلال تكتيكاتهم المخادعة.

وفي عصر تهيمن فيه الاتصالات الرقمية أصحبت عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية شائعة جدا، ولسوء الحظ فإن التقدم التكنولوجي الكبيرة وانتشار الذكاء الاصطناعي جعلا المكالمات الاحتيالية أكثر إقناعا وأصعب في الكشف، ولكن لا توجد جريمة كاملة ولا بد من ظهور ثغرات تدل على أن المكالمة الواردة غير موثوقة، وسنذكر أبرز النقاط الأساسية لمعرفة المكالمة الواردة هل هي احتيالية أم شرعية.

تنبيه المكالمات الاحتيالية

قد تظهر رسالة على الهاتف تنبهك بأن المكالمة الواردة على الأغلب هي مكالمة احتيالية، وهذه أسهل طريقة لتحديد هذا النوع من المكالمات، وأفضل ما يمكنك فعله هو حظر الرقم المتصل.

وتتوفر هذه الميزة في العديد من الهواتف الذكية بما في ذلك هواتف "آيفون" و"بكسل"، ولكن قد لا تتمكن من الوصول إلى هذه الميزة إلا في لغات ومناطق معينة.

ويعتمد ظهور هذه الميزة لمزود خدمة الاتصالات في بلدك، فالارتفاع الهائل في عدد مكالمات التسويق دفع العديد من شركات الاتصالات اللاسلكية إلى اتخاذ إجراءات بهدف الكشف التلقائي عن المكالمات الواردة من مصادر غير مرغوبة كالمسوقين والمحتالين، وتتحقق هذه الشركات من المكالمات الواردة عن طريق قاعدة بيانات تتضمن أرقاما معروفة يديرها المحتالون أو المسوقون، وفي حال حدث تطابق فسيظهر تنبيه على المكالمة الواردة بأنها قد تكون احتيالية.

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البحث عن الرقم في الإنترنت

إحدى الطرق الفعالة في معرفة المتصل هي البحث عن الرقم في الإنترنت، وتُعد مواقع التواصل مفيدة جدا في ذلك، فالعديد من الأشخاص ينشرون تحذيرات بخصوص أرقام احتيالية حتى لا يقع أحد ضحيتها، فيمكنك البحث في "فيسبوك" أو "إكس" من خلال كتابة الرقم في شريط البحث أو كتابة كلمة "سكام" (Scam) مع الرقم للحصول على نتائج أكثر دقة.

ومن المفيد جدا استخدام غوغل والبحث عن الرقم بشكل مخصص من خلال وضع رقم المتصل بين علامتي تنصيص على هذا الشكل "رقم المتصل" والضغط على بحث، وسيظهر أي موقع يحتوي أو يتكلم عن هذا الرقم، وإذا كان رقما احتياليا فمن المتوقع جدا أن تظهر نتائج من منصات مثل "ريديت" (Reddit) و"كورا" (Quora)، ولكن إذا لم تظهر أي نتيجة فمن المحتمل أن هذا الرقم يُستخدم حديثا وليس له تاريخ احتيالي سابق.

ومن الأمور الأخرى التي يمكنك فعلها هو استخدام مواقع وتطبيقات مخصصة للبحث عن هوية المتصلين مثل "تروكولر" (Truecaller)، كما يوجد خدمات أخرى لهذا الغرض منها مجاني وأخرى مدفوعة، ورغم أن هذه الخدمات لا تحدد إذا كانت المكالمة الواردة احتيالية أم لا، فإنها تساعد في تحديد هوية المتصل.

الرد على المكاملة

أكثر وسيلة فعالة لتحديد المكالمات الاحتيالية هي الرد عليها ببساطة وليس هناك أي تهديد من الرد على هذه المكالمات، ولا داعي للخوف من المكالمات الاحتيالية أو التحدث إلى محتال فإنه لن يستطيع فعل أي شيء ما لم تتجاوب معه، وسنذكر أهم الدلالات التي تشير إلى أن المتصل قد يكون محتالا.

طلب المعلومات الحساسة

في أغلب الحالات يتقمص المحتال شخصية دعم العملاء ويبدأ بطلب معلومات حساسة وتفاصيل شخصية، ولكن كن متأكدا أن دعم العملاء لن يطلب منك معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك أبدا، وقد يطلب أحيانا إجابات لأسئلة الأمان، ولكن ليس كلمة مرورك.

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في الواقع لا يجب عليك إعطاء تفاصيلك لأي أحد يتصل بك مثل كلمة مرورك أو معلوماتك الشخصية كعنوان منزلك أو تاريخ ميلادك أو عنوان بريدك الإلكتروني، وكن متيقنا بأن دعم العملاء لن يتصلوا بك ما لم تكن قد اتصلت بالدعم الفني، ومن الشائع جدا أن يتظاهر المحتالون بأنهم جزء من فريق الدعم، لذا يمكنك التأكد تقريبا من أن هذه عملية احتيال إذا لم تكن قد طلبت المساعدة.

التكلم بفظاظة وعدوانية عندما تواجهه

ليكن بعلمك أن المحتال لا يهتم بمصلحتك، وسيصبح عدائيا وفظا في حال لم تتعاون معه، فإذا لجأ المتصل إلى الإهانات والصراخ فمن المحتمل أنه يحاول خداعك وأنت لم تعطه مجالا، حتى لو كانت نوايا المتصل صادقة فلن ترغب في التعامل مع هذا النوع من الأشخاص على أي حال.

وفي هذه الحالة أغلق الهاتف بكل بساطة ولا تحاول التفاوض مع هؤلاء الأشخاص لأن تهدئة هذه المواقف غالبا تكون غير مجدية، وفي حال كان المتصل يتظاهر بأنه موظف شركة ما فمن الحكمة إبلاغ تلك الشركة بذلك.

التهديدات القانونية

غالبا ما يلجأ المحتالون لاستخدام عامل الخوف للحصول على المعلومات التي يريدونها منك، وإحدى الطرق التي يفعلون بها ذلك من خلال تهديدك باتخاذ إجراء قانوني. على سبيل المثال، قد يدّعي المتصل أنك مدين بأموال لسداد أقساط سيارتك ويذكر عواقب عدم الامتثال له بهدف تخويفك وجعلك تدفع المال.

وإذا لم تكن متعاونا، فقد يهددك بأنه سيتصل بالشرطة، وقد يتكلم معك بكل ثقة ولا يكون فظا أو عدوانيا في التعامل، ولهذا السبب يمكن أن يكون اكتشاف هذه الأنواع من الاحتيال أمرا صعبا، وحتى لا تقع ضحية هذه المكالمات الاحتيالية يمكنك الاتصال بجهة رسمية وسوف يوضحون ما إذا كانت المكالمة شرعية أم لا.

العروض الترويجية المزيفة

اعتادت الشركات على استخدام المكالمات الهاتفية في الترويج لمنتجاتها، وقد ينجذب لذلك كثير من الأشخاص، ويستغل المحتالون هذا الأمر لتقديم عروض ترويجية أو مكافآت مبالغ فيها.

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وينبغي تجاهل هذا النوع من المكالمات، ويمكنك التحقق من حقيقة هذه العروض من خلال الموقع الرسمي للمتجر أو الشركة المصنعة، ومن الجدير بالذكر أن المحتالين يمكنهم استخدام معلومات ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل لتخصيص عروضهم، لذا من الجيد تعزيز خصوصيتك.

المعلومات الغامضة

لا يُقدم المحتالون معلومات مفصلة في مكالماتهم المخادعة على عكس الأشخاص العاديين الذي يقدمون أكبر قدر من المعلومات، فمثلا إذا وردتك مكالمة تخبرك بفوزك بمسابقة ما فقد لا يكشف جميع التفاصيل الأساسية، وبالمثل إذا أخبرك عن مشكلة فلا يشرح الأسباب الكاملة.

المحتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي في المكالمات الهاتفية

مع انتشار الذكاء الاصطناعي أصبح لدى المحتالين أدوات جديدة لاستهداف مجموعة أكبر من الضحايا وجعل هجماتهم أكثر إقناعا وحتى أكبر ربحا، وقد استخدم المحتالون التقنيات الجديدة للتعديل على المكالمات الهاتفية وجعلها تبدو أكثر واقعية، مثلا يمكنهم جلب مقطع صوتي لشخص تعرفه مثل صديقك أو أحد أفراد عائلتك واستخدامه في إنشاء محادثة مفبركة معك وتوجيهك كما يشاؤون.

وتُشكّل المكالمات الاحتيالية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تحديا كبيرا لدى معظم المستخدمين، وأهم شيء يمكنك فعله في هذه الحالات هو التحلي بالحكمة، فلن تقع في فخ المكالمات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلا إذا تصرفت وفقا لرغبة المحتال، فإذا وردتك مكالمة من رقم مجهول يدّعي أنه أحد أصدقائك وبدأ يطلب معلومات شخصية أو تحويلات مالية فيمكنك ببساطة الاتصال بصديقك والتحقق مما إذا كان هو المتصل المجهول أم لا، كما يمكنك سؤال المتصل بعض الأسئلة التي تتعلق بصديقك والتي سيتهرب المحتال من الإجابة عنها بالتأكيد.

ومن المهم أن تعرف أنه لا يجب عليك تقديم أي معلومات شخصية أو سرية إلى أدوات الذكاء الاصطناعي حتى لو كنت تفعل ذلك عن علم، فقد سُجلت حالات اختراق لمعلومات المستخدمين لأنهم أخبروا أداة دردشة الذكاء الاصطناعي بشيء سري.

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ورغم أن تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المكالمات الهاتفية أصبحت أكثر دقة من الناحية التكنولوجية، فإن الأدوات لمكافحة الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي أصبحت كذلك أيضا لذلك لا تقلق بهذا الشأن ولكن كن حذرا فقط.