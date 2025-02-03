11 ميزة جديدة في تحديث ويندوز 11 الأخير "24 إتش2"

أصدرت مايكروسوفت تحديث "24 إتش2" (24H2) لنظام التشغيل ويندوز 11 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي جاء بتغييرات مهمة على مستوى الأداء والميزات والذكاء الاصطناعي.

وبسبب التطوير المستمر لميزات ويندوز 11 وعمليات التحديث المستمرة من مايكروسوفت، يصبح من الصعب معرفة الميزات الجديدة التي تأتي مع التحديث، ولهذا سنذكر أهم 11 ميزة وتطويرا في تحديث "24 إتش2" الأخير:

كود منصة جديد

أعادت مايكروسوفت كتابة بعض من أكواد النواة الأساسية لمنصة ويندوز بلغة برمجة "روست" (Rust) مما يجعل النظام أسرع وأقل عرضة لأخطاء الذاكرة.

ولا يُعد هذا تغييرا بسيطا لأن مايكروسوفت استغرقت 4 سنوات في صنعه. وتشمل قدرات المنصة الجديدة تحديثات التصحيح السريع لتقليل الانقطاعات في استخدام الحاسوب، ودعم "واي فاي 7" (Wi-Fi 7).

تحسينات على الإعدادات السريعة

شهدت لوحة الإعدادات السريعة بعض التحسينات الرائعة مثل إضافة شريط تمرير للأسفل والأعلى جعل جميع خيارات الإعدادات السريعة متاحة، حيث كان في السابق هناك عدد محدود من العناصر التي يمكن عرضها وتحريرها من خلال إضافة أو إزالة العناصر من قائمة جانبية.

وشهدت بعض عناصر الإعدادات السريعة تحسينات طفيفة، فمثلا زر التحديث في الزاوية السفلية اليمنى من إعدادات "واي فاي" سيقوم بالبحث عن شبكات جديدة بدل الخروج من القائمة وإعادة فتحها مرة أخرى.

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وإذا كنت تستخدم شبكة "في بي إن" (VPN) فقد أصبح بإمكانك تبديل اتصالك بسلاسة من خلال الإعدادات السريعة الجديدة.

وإحدى الميزات اللافتة في تحديث "24 إتش2" هي إضافة زر الترجمة الفورية في الإعدادات السريعة، المستخدم في إنشاء ترجمات فورية للصوت والفيديو.

كوبايلوت

بينما كان "كوبايلوت" (Copilot) مثبتا على الجانب الأيمن من شريط المهام، قامت مايكروسوفت بترقيته إلى تطبيق مستقل مع نوافذ عائمة في الإصدارات اللاحقة من تحديث "23 إتش2".

ولكن تحديث "24 إتش2" أجرى تغييرات بسيطة على "كوبايلوت" فقد أصبح مجرد تطبيق ويب، ولم يعد بإمكانه القيام بأشياء مثل تفعيل الوضع الداكن أو بدء وضع التركيز كما كان سابقا. كما أُلغيت الأزرار المخصصة لبدء البرنامج والتي كانت تفتح "كوبايلوت" عن طريق الضغط على زر ويندوز + "سي" (C).

ولكن أحد الأشياء الجيدة أنك الآن تملك مزيدا من التحكم، ويمكنك تحريك أيقونته من خلال شريط المهام وإلغاء تثبيت الأيقونة وحذف التطبيق، ورغم أنها أشياء بسيطة جدا ولكنها مفيدة بعض الأحيان.

الذكاء الاصطناعي

أحد الأسباب التي تجعل تحديث "24 إتش2" حدثا كبيرا هو عروض الذكاء الاصطناعي، وتشمل "ويندوز ستوديو" (Windows studio) والتعليقات التوضيحية المباشرة وإنشاء الصور والتذكير. ولكن معظم هذه الميزات حصرية لحواسيب "كوبايلوت + بي سي" (Copilot+ PC).

وبالمقابل ستعمل ميزات مثل إنشاء الصور والتعليقات التوضيحية المباشرة على الأنظمة العادية. وستوجد ميزة إنشاء الصور ضمن ميزة "مايكروسوفت ديزاينر" (Microsoft Designer) في تطبيق الصور.

ولكن إحدى خيبات الأمل الكبيرة بين المستخدمين هي الميزة الواعدة "ريكول" (Recall) التي لم تكن متاحة في تحديث "24 إتش2" كما توقع الكثيرون. وتؤكد مايكروسوفت أنها تعمل على هذه الميزة من أجل طرحها في المستقبل.

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"سودو" أصبح متوفرا في ويندوز 11

إن أمر "سودو" (SUDO) معروف لجميع مستخدمي نظام "لينوكس" (Linux) ولكن بالنسبة لمستخدمي ويندوز قد يكون جديدا على معظمهم.

وهو يعمل على تشغيل الأوامر التي تحتاج إلى صلاحيات مسؤول بالنظام، ولكن فقط المتعمقين في استخدام الحاسوب هم من يهتمون بهذه الميزة لأن الأوامر في نظام ويندوز يمكن إدخالها من موجه الأوامر "سي إم دي" (CMD) وهو غير شائع عند المستخدمين العاديين.

ولتفعيل أمر "سودو" في ويندوز 11، توجه إلى الإعدادات ثم خيار المطورين، وستجد خيار تفعيل "سودو" يمكنك تفعيله أو إيقافه متى شئت.

وتوجد مخاطر أمنية مرتبطة بتشغيل أمر "سودو" ولكن مايكروسوفت أضافت ميزة "تعطيل الإدخالات" والتي تسمح للبرامج في الحصول على صلاحيات المسؤول ولكنها لن تسمح بأي إدخال إضافي، وتقول الشركة إن هذا يقلل من خطر حصول البرامج الضارة على صلاحيات المسؤول عن طريق أمر "سودو".

وضع الطباعة المحمي

تتخلص مايكروسوفت تدريجيا من برامج تشغيل الطباعة التابعة لجهات خارجية لصالح برامج تشغيل عالمية متوافقة على نطاق أوسع. وفي تحديث "24 إتش2" أضافت مايكروسوفت "وضع الطباعة المحمي" الذي يحصر مهام الطباعة في مجموعة الطباعة الحديثة بنظام ويندوز، والتي توفر فوائد أمان إضافية لمهام الطباعة.

وقد عانى المستخدمون سابقا من مشكلات في أمان الطابعات، ويعود ذلك إلى اختلاف طرازات الطابعات والشركات المصنعة والتي تقتضي وجود آلاف برامج التشغيل، ولا توجد طريقة فعالة للتحقق من أمانها.

ولتفعيل وضع الطباعة المحمي، انتقل إلى الإعدادات ثم خيار "البلوتوث والأجهزة" وبعده "الطابعات والماسح الضوئي" وستجد خيار وضع الطباعة المحمي ويمكنك تشغيله. وفي حال كان لديك طابعة قديمة واكتشفت أنها لا تعمل على وضع الطباعة المحمي، فيمكنك إيقاف الخيار بسهولة.

قائمة ابدأ مُحدثة مع خيار رابط الهاتف

لقد أصبحت ميزة "رابط الهاتف" (Phone Link) إحدى الميزات الأكثر فائدة في نظام ويندوز، لذا وضعتها مايكروسوفت في قائمة "ابدأ". وتعرض القائمة الجديدة مستوى بطارية الهاتف وحالة الاتصال والرسائل والمكالمات الأخيرة.

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وتعمل هذه الميزة حاليا فقط مع هواتف أندرويد، وستتوفر لهواتف آيفون في المستقبل. ولإظهار ميزة رابط الهاتف يجب توصيل هاتفك في الحاسوب.

وتشمل قائمة "ابدأ" تحديثات بسيطة أخرى مثل القدرة على سحب الرموز المثبتة مباشرة إلى شريط المهام.

وضع موفر الطاقة

ألغِ تحديث "24 إتش2" وضع موفر البطارية والذي كان موجودا فقط على الحواسيب المحمولة، واستبدله بوضع موفر الطاقة والذي أصبح متاحا لكل من الحواسيب المحمولة والمكتبية.

ويعمل وضع موفر الطاقة على تقليل أداء النظام، وبالتالي تخفيف استهلاك للطاقة، وقد صُمم لإطالة عمر البطارية والتقليل من الطاقة المستهلكة عند تشغيل الحاسوب.

ويمكن ضبط موفر الطاقة لتفعيله عند نسبة معينة من البطارية إذا كنت تستخدم الحاسوب المحمول، أو اختيار إبقائه مفعلا في جميع الأوقات. ويمكنك الوصول للوضع الجديد في الإعدادات ثم إعدادات البطارية، وسيظهر خيار موفر الطاقة.

دعم تقنية "إتش دي آر"

قدمت نسخة "24 إتش2" صور خلفيات بتقنية "إتش دي آر" (HDR) والتي كانت غائبة في نظام التشغيل ويندوز سابقا. وتعمل الميزة الجديدة بشكل جيد مع شاشات "إتش دي آر" وتسمح للمستخدمين بتنزيل ملفات "جي إكس آر" (JXR) وإضافتها كصور خلفية.

ولتفعيل الميزة، انتقل إلى الإعدادات وحدد العرض "دسبلاي" (Display) أو انقر بزر الفأرة الأيمن وانقر على إعداد العرض، وستجد خيار "إتش دي آر" ولا تنسَ التأكد أن شاشة حاسوبك تدعم هذه الميزة.

إلغاء "ويندوز مكسد ريالتي"

قبل الحقبة التكنولوجية الحالية وقبل ظهور "ميتافيرس" (Metaverse) وعندما كانت معظم الأشياء المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تسمى تعلم الآلة، أطلقت مايكروسوفت مبادرة جديدة في مجال البرمجيات والأجهزة تُدعى "ويندوز مكسد ريالتي" (Windows Mixed Reality).

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وقد بنت مايكروسوفت "ويندوز مكسد ريالتي" انطلاقا من مشروعها على نظارات "هولو لينس" (Holo Lens) عام 2015 والذي كان مشروعا يهدف لإنشاء واقع معزز مُبتكر.

ولكن مشروع مايكروسوفت فشل، وسيندثر كل من "ويندوز مكسد ريالتي" ونظارات "هولو لينس" ومع تحديث "24 إتش2" أزالت مايكروسوفت كل شيء يتعلق بالواقع الافتراضي من نظامها.

ويمكن للذين يرغبون في متابعة استخدام "ويندوز مكسد ريالتي" البقاء على إصدار "23 إتش2" وعدم تحديث نظامهم، ولكن دعم هذه الميزة سينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مع انتهاء دعم إصدار "23 إتش2".

حذف "وورد باد" من ويندوز نهائيا

قامت مايكروسوفت بإنهاء الدعم عن "وورد باد" (WordPad) في تحديث "24 إتش2" وهو محرر نص يجمع بين برنامج "وورد" (Word) والمفكرة (Notepad).

وآخر تحديث لبرنامج "وورد باد" له أهمية حقيقية كان عام 2009، وقد اُضيفت له واجهة مستخدم شريطية جديدة آنذاك مع تحديث "مايكروسوفت أوفيس" (Microsoft Office) الأخير آنذاك.

ولم يشهد محرر النصوص "وورد باد" أي دعم في نظام ويندوز 11، على عكس تطبيق المفكرة الذي حصل على ميزات جديدة بالسنوات الأخيرة أكثر مما حصل عليه في العقدين السابقين. وقد دُفن "وورد باد" بجانب "إنترنت إكسبلورير" (Internet Explorer) و"إنكارتا" (Encarta).