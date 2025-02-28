كيف يساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي في رمضان؟

تتنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق حاجة المستخدمين، ورغم وجود العديد منهم فإن القلّة يفكرون في استخدامه لتيسير رحلة شهر رمضان والتركيز على العبادات المختلفة، وذلك عبر ترك بعض المهام المتعلقة بالشهر الفضيل ليقوم بها الذكاء الاصطناعي في ثوان معدودة.

ورغم ضعف تقنيات الذكاء الاصطناعي من الناحية الإسلامية بشكل كبير، إذ لا يمكن الاعتماد عليها للحصول على فتاوى فقهية أو حتى استعراض آيات وأذكار للشهر، إلا أن هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن يساعد بها الذكاء الاصطناعي في الشهر المبارك، ومن أبرزها:

1- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتجهيز الوجبات

مازال الذكاء الاصطناعي غير قادر على تقديم وجبة جاهزة للتناول في المنزل، ولكن لا يعني هذا أنه غير قادر على المساعدة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تحضير الوجبات التي ترغب بها وتفضلها طيلة شهر رمضان.

ويمكنك ترك مهمة تركيب الوجبة والتفكير فيها للذكاء الاصطناعي، فكل ما تحتاج إليه هو مجموعة من الأوامر الصغيرة التي تشرح فيها للنموذج نوع الغذاء الذي تفضله وعدد الوجبات التي تحتاجها وبعض أنواع الوجبات التي تفضلها، حتى أنه يمكنه اقتراح مجموعة متنوعة من الوجبات الإضافية وتجهيز الوصفات الخاصة بها.

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وتعد عمليّة التفكير في الوجبات والبحث عن الوصفات المناسبة لشهر رمضان أمرًا مرهقًا للعديد من المسلمين، وعبر استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تيسير هذه المهمة وجعلها تنتهي في ثوان معدودة، إذ يمكن تحضير جدول للوجبات خلال شهر رمضان بأكمله عبر مجموعة من الأوامر السريعة.

ويمكن الاعتماد على نموذج "شات جي بي تي" أو "جيمني" وغيره من روبوتات الدردشة العامة لمثل هذه المهمة. ولتلبية احتياجات المهتمين بالتغذية والحفاظ على السعرات الحرارية والمكونات الصحية، يمكن الاعتماد على أحد نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لهذه المهمة مثل منصة "داي تو" (DayTwo) المتخصصة في توقع تغيرات مستوى سكر الدم بناءً على الوجبات المختلفة، ويمكنها توليد مجموعة من الوصفات التي تكون صحية وملائمة للاستخدام خلال شهر رمضان.

2- توليد صور المباركات وتهاني العيد

تمثل المباركات والمعايدات أحد أبرز اللحظات والأوقات في شهر رمضان، وهي من الأوقات المنتظرة لدى الكثيرين لما تحمله بداخلها من سرور وبهجة كبيرة. ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، انتقلت هذه المعايدات من كونها شفوية أو نصية لاستخدام الصور ووسائل التواصل الاجتماعي لإرسالها.

وتعد استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدية من أحد أبرز استخداماته، إذ توجد العديد من النماذج القوية والقادرة على توليد الصور من نصوص مباشرة داخل هذه الأدوات، ورغم أن بعض الأدوات لا تستطيع توليد الصور من نصوص عربية فإن الغالبية العظمى تستطيع ذلك.

وبينما لا يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي كتابة النصوص على الصور بالعربية بشكل جيد أو صحيح، إلا أن مجرد توليدها هو الخطوة الأهم، وبعد ذلك يمكن استخدام أي تطبيق تعديل صور لإضافة النص على الصورة، كما يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتوليد النص بشكل كامل.

3- توليد أسئلة المسابقات والفوازير

تنتشر في رمضان برامج المسابقات والفوازير، وبينما توجد العديد من البرامج التي تبث عبر الإنترنت أو التلفاز، فإن هناك عائلات تفضل إقامة المسابقات الخاصة بها، وفي هذا الجانب يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك.

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إذ يمكن تزويد "شات جي بي تي" بمجموعة من النصوص والقصص سواءً كانت قرآنية أو تاريخية، ثم تطلب منه توليد مجموعة من الأسئلة ذات مستويات مختلفة في الصعوبة بناءً على النصوص والفقرات التي تم تزويده بها.

وبعد ذلك يقوم النموذج بتوليد النصوص اللازمة وبناء الأسئلة التي تحتاجها حول النصوص والفقرات التي تم تزويده بها، ولكن من المهم مراجعة النصوص والأسئلة التي تم توليدها من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وذلك لأنها لا تملك علمًا فقهيًا أو إسلاميًا كافيًا، كما يجب تزويد النماذج بالنص الذي تثق به وترغب في استخراج الأسئلة والتفاصيل منه، وعدم ترك حرية الاختيار للنموذج حتى لا يقوم بجلب معلومات خاطئة.

هل يمكن الحصول على أجوبة فقهية من الذكاء الاصطناعي؟

يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد النصوص بناءً على ما يقرأه في الإنترنت، لذا يبدو ملمًا بكافة الجوانب، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك، إذ لا يفرق النموذج بين الأجوبة الصحيحة والملائمة والأجوبة المغلوطة، وهذا يجعل بعض أجوبته خاطئة، فضلًا عن وجود ما يعرف باسم هلوسات الذكاء الاصطناعي التي تنتج عن أخطاء في تشغيل الخوارزمية.

ولهذه الأسباب كلها، لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توليد أجوبة لأسئلة فقهية أو حتى الحصول على أحكام فقهية وآيات قرآنية منه، فمثل هذه الأمور تطلب دقة لا يتمتع بها الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

ولكنك تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تزويده بنص ثم طرح الأسئلة بناءً على هذا النص أو حتى استخراج الأحكام الفقهية الموجودة بالنص، وهذا يختلف عن ترك النموذج يبحث كما يشاء في الإنترنت.