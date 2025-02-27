بودكاست من قمة الويب: نضال رواد الأعمال الفلسطينيين في صناعة التكنولوجيا

ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا ليست طريقًا ممهدًا بالورود، بل هي رحلة مليئة بالتحديات، تتطلب كثيرا من الشجاعة والإبداع. لكن عندما نتحدث عن رواد الأعمال الفلسطينيين، فإن الأمر يتحول إلى نضال من نوع آخر— نضال ضد القيود المفروضة، ونقص الموارد، والعراقيل التي تتجاوز مجرد المنافسة في السوق.

في هذا البودكاست، سنأخذكم في رحلة داخل عالم ريادة الأعمال الفلسطيني مع ضيفنا المهندس رجائي نسيبة مدير صندوق "سيجما لابز القدس" لتطوير الريادة والشركات الناشئة، لنكشف عن التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، وكيف يحوّلون العقبات إلى فرص، والمستحيل إلى إنجازات.

سنستمع إلى قصصهم، ونناقش تجاربهم، ونتعلم كيف يمكن للإبداع أن يكون سلاحا في وجه كل التحديات.