"ويل سميث" وقادة التكنولوجيا يشاركون في قمة الويب قطر 2025

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، الحدث التكنولوجي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيُعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير/شباط الجاري.

ويأتي هذا الحدث في إطار الشراكة المستمرة بين قمة الويب ودولة قطر، لتعزيز مكانة الدوحة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

حضور عالمي مميز وأرقام قياسية

من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 25 ألفا من قادة التكنولوجيا والأعمال، بالإضافة إلى 600 مستثمر عالمي، وأكثر من 600 جهة إعلامية، وما يزيد على 1500 شركة ناشئة من 90 دولة، مما يجعله منصة عالمية للتواصل والاستثمار والابتكار.

وستشهد هذه النسخة زيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة المشاركة، حيث ارتفع العدد من 1000 شركة في النسخة الأولى إلى 1500 هذا العام، مع تمثيل قوي لرواد الأعمال من النساء بنسبة 46%، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو التنوع والشمولية في قطاع التكنولوجيا.

نجم هوليود ويل سميث ضيف القمة

إحدى أبرز الفعاليات المنتظرة في القمة هي جلسة خاصة للنجم العالمي ويل سميث، الحائز على جائزة الأوسكار وأحد الشخصيات المؤثرة في مجالات الترفيه وريادة الأعمال.

سيتحدث سميث على المسرح الرئيسي إلى جانب المؤثر والمؤلف جاي شيتي، حيث سيتناول تجربته في هوليود وعالم ريادة الأعمال، ومفهوم النجاح من منظور شخصي ومهني.

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ومن الجدير بالذكر أن سميث شارك في تأسيس شركة ويست بروك (Westbrook)، وهي منصة إبداعية تدعم المبدعين في مختلف القطاعات، مما يجعله نموذجًا رائدًا في دمج الثقافة والتكنولوجيا.

شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا والاستثمار

لن يقتصر الحدث على الشخصيات السينمائية فحسب، بل سيشهد أيضًا حضور مجموعة من أبرز الشخصيات في مجال التكنولوجيا والاستثمار، مثل:

مالكوم جلادويل، الكاتب الشهير والمحلل الاجتماعي والتي تجاوزت مبيعات كتبه ملايين الدولارات التي أهمها تبنغ بويت (Tipping point)، وألكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك لريدت (Reddit) وشركة سيفن سيفن سكس (Seven Seven Six)، وإدواردو سافيرين المؤسس المشارك لفيسبوك (Facebook) وشركة بي كابتال (B Capital)، وأيضا لورا تشامبرز، الرئيسة التنفيذية لشركة موزيلا (Mozilla Corporation)، بالإضافة لبراين روبينز، الرئيس التنفيذي لشركة بارامونت بكتشرز (Paramount Pictures).

دور قطر في دعم الابتكار التكنولوجي

تعكس استضافة الدوحة لهذا الحدث التزام قطر بتحقيق رؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير بيئة داعمة للابتكار. فإلى جانب مشاركة الشركات القطرية الناشئة في القمة، ستتعاون شركات كبرى مثل "تيك توك"، و"مايكروسوفت"، و"هواوي" و"ميتا" مع رواد الأعمال لتعزيز التعاون التكنولوجي.

فرص هائلة لرواد الأعمال والمستثمرين

تمثل قمة الويب قطر فرصة ذهبية للمستثمرين والشركات الناشئة، حيث ستتيح للمشاركين التواصل مع أكثر من 600 مستثمر عالمي، من بينهم نور سويد، الشريك الإداري في غلوبال فنتشرز (Global Ventures). وكيفن جاسكي، المدير المالي في غريكروفت (Greycroft). ومحمد أحمد الحردان، رئيس قطاع التكنولوجيا في هيئة قطر للاستثمار. وأمل دوخان، الشريك في غلوبال 500 (500 Global).

قطر مركز عالمي للتكنولوجيا

مع استضافة شخصيات عالمية بارزة، وزيادة عدد الشركات الناشئة والمستثمرين، تمثل قمة الويب قطر 2025 خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.

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وبفضل الشراكات القوية، والمناقشات الملهمة، والفرص الاستثمارية، فإن هذه القمة ليست مجرد حدث تقني، بل هي منصة لإعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة والعالم.