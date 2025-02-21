فيسبوك تقرر حذف مقاطع الفيديو المباشرة القديمة وتعطي مهلة للمستخدمين للتصرف

أعلنت فيسبوك أن مقاطع البث المباشر -التي كانت تُخزن إلى أجل غير مسمى- ستُحذف بشكل تلقائي بعد مدة 30 يوما من بثها، ولكن قبل حذف الفيديوهات سيتلقى المستخدمون إشعارا بالحذف وسيمنحون 90 يوما ليقرروا ما عليهم فعله بمحتواهم القديم، حيث سيكون لديهم خيار تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم أو نقلها إلى التخزين السحابي أو تحويل المحتوى إلى "ريل" (Reel) جديدة، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وكتبت فيسبوك على مدونتها "إن هذه التغييرات تتوافق مع سياسات التخزين لدينا بما يتوافق مع المعايير الصناعية وتؤكد أننا نقدم أحدث تجارب البث المباشر لجميع مستخدمينا على فيسبوك".

وبالمقارنة مع منصات البث المباشر الأخرى، فإن منصة "تويتش" (Twitch) المنافس الأبرز لفيسبوك في البث المباشر تُخزن مقاطع الفيديو لمدة 60 يوما للاشتراكات المدفوعة، بينما تسمح للمستخدمين العاديين بمدة 14 يوما فقط.

أما بالنسبة ليوتيوب فإن المستخدم يُخزن فيديوهات البث المباشرة لفترة غير محدودة من خلال تحويلها إلى فيديوهات عادية (ما لم يختار المستخدم تعطيل الأرشفة).

وتقول فيسبوك إنه في حال أراد المستخدم مزيدا من الوقت لتحميل مقاطع الفيديو المباشر القديمة، فيمكنه اختيار "تأجيل الحذف" لمدة 6 أشهر، وستتخذ إجراءات الحذف بعد هذه الفترة ولن يتمكن المستخدم من الوصول إليها أبدا.

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يُذكر أن فيسبوك أطلقت أداة تحميل جديدة لمساعدة المستخدمين على الاحتفاظ بمقاطع الفيديو المباشرة القديمة، إذ يمكنهم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم بشكل جماعي من خلال خيار "تحميل مقاطع الفيديو المباشرة" ثم اختيار مزود التخزين السحابي المرتبط بهم مثل "دروب بوكس" (Dropbox) أو "غوغل درايف" (Google Drive) بحسب "تيك كرانش".

وقد جاء هذا التغيير من فيسبوك وسيلة لتعزيز خدمة "ريلز" حيث لوحظ أن المستخدمين يفضلون تحويل بعض لحظاتهم المفضلة من فيديو مباشر إلى مقطع "ريل" والاحتفاظ بها على صفحاتهم الشخصية.