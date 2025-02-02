آبل تنضم إلى "سبيس إكس" لجلب خدمة "ستارلينك" إلى آيفون

في خطوة غير متوقعة، تعاونت شركة آبل مع شركة "سبيس إكس" (SpaceX) التابعة لإيلون ماسك وشركة "تي-موبايل" (T-Mobile) بهدف دمج شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" (Starlink) في أحدث نظام تشغيل صادر من آبل "آي أو إس 18.3" (iOS 18.3). وفقا لموقع "إنترستينغ إنجنيرينغ".

ويُعد هذا الإجراء بديلا جديدا لخدمة الاتصال الفضائي التي تقدمها آبل في حالات الطوارئ، كما يُمثل تحولا كبيرا في المشهد التقني.

ونقلت صحيفة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن عمالقة التكنولوجيا أجروا اختبارات على هواتف آيفون لاستخدام خدمة "ستارلينك" فيها، وقد أُدخل هذا التحديث بهدوء في نظام التشغيل الذي صدر -في وقت سابق من هذا الأسبوع- والذي يتيح لمستخدمي آيفون الاتصال بشبكة "ستارلينك".

ويُمثل هذا الحدث مفاجأة كبيرة – خاصة أن شركة "تي-موبايل" أشارت سابقا إلى أن خدمة "ستارلينك" متاحة فقط على أجهزة "سامسونغ" بما في ذلك طرازات "زد فولد" (Z Fold) و"إس24″ (S24).

ومن الجدير بالذكر أن آبل أعلنت سابقا عن ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية بالتعاون مع شركة "غلوبال ستار" (Globalstar) والتي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والوصول إلى خدمات الطوارئ عندما يجدون أنفسهم خارج نطاق الشبكة الخلوية.

المرحلة التجريبية من الخدمة

كجزء من إطلاق الميزة، دعت شركة "تي-موبايل" عملاءها للمشاركة في مرحلة اختبار مبكرة لخدمة "ستارلينك"، حيث إن مجموعة مختارة من مستخدمي آيفون سيتمكنون من تجربة هذه الميزة.

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وفي بيان على منصة إكس، ذكر ماسك أن المستخدمين يمكنهم توقع دعم الصور والموسيقى والبودكاست من خلال تقنية "ستارلينك" الحالية، مع خطط لإضافة دعم الفيديو في التحديثات المستقبلية.

وتلقى المستخدمون في برنامج الإصدار التجريبي "بيتا" (Beta) إشعارات من "تي-موبايل" تنص: "أنت الآن ضمن النسخة التجريبية من (تي-موبايل ستارلينك). يمكنك الآن استخدام الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية من أي مكان تقريبا. ولبدء تجربة التغطية الأوسع، يرجى التحديث إلى نظام (آي أو إس 18.3)".

وسيجد المشاركون في هذا البرنامج زر تبديل جديد داخل إعدادات الشبكة الخلوية في هواتفهم لإدارة هذه الميزة.

وأكدت شركة "تي-موبايل" أن الاختبار التجريبي سيقتصر في البداية على هواتف ذكية مخصصة مع خطط مستقبلية لدعم مجموعة واسعة من الأجهزة الحديثة.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج ليس محصورا في هواتف آيفون، فقد فتحت "تي-موبايل" الوصول إلى الإصدار التجريبي للمستخدمين الذين يعملون بنظام "أندرويد 15" (Android 15). بحسب "بلومبيرغ".

كيف تعمل خدمة "ستارلينك" على آيفون

هذه الخدمة محصورة في هواتف آيفون التي تستخدم خدمة "تي-موبايل"، فعند وجود هاتف آيفون في منطقة خالية من الشبكة الخلوية سيحاول الاتصال بالأقمار الصناعية التابعة لشركة "ستارلينك"، كما أن المستخدمين يمكنهم التبديل إلى الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية من خلال خدمة "غلوبال ستار" أو استخدام خدمة الطوارئ عبر نظام آبل.

وفي حين أن العرض الأولي يركز فقط على إمكانيات إرسال الرسائل النصية، فإن كلا من "سبيس إكس" و"تي-موبايل" يعتزم التوسع في استخدام البيانات والمكالمات الصوتية في المستقبل.

ولكن في الوقت الحالي تقتصر الخدمة على مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة، بعكس خدمة "غلوبال ستار" والتي تعمل في العديد من البلدان، كما تهدف "سبيس إكس" إلى توسيع اتصال "ستارلينك" ليشمل مزودي خدمات الاتصالات الآخرين ليشمل مساحات أكبر من العالم.