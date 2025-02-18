خبير في شركة سامسونغ يكشف بعض الأسرار الخفية لتحسين أداء هاتفك

كشف كاديش بيكفورد مدير منتجات الهواتف الذكية في شركة سامسونغ عن بعض الأسرار الخفية لتحسين أداء هاتفك، التي يمكن أن توفر عليك مئات الدولارات على المدى الطويل، وفقا لموقع "ذا صن".

ولأن تكلفة الهاتف الجيد مرتفعة هذه الأيام، فإن أي طريقة تضمن الحفاظ على الهاتف أطول مدة ممكنة هي كنز ثمين، لأنه بمرور الوقت يمكن استبداله أو بيعه للحصول على بعض المال.

وفي مقابلة خاصة مع بيكفورد، تحدث عن بعض الحيل السهلة التي يجب أن يعرفها أي مستخدم، وسنذكر أبرز النقاط الأساسية التي جاءت في المقابلة.

تحقيق أقصى استفادة من البطارية

تتدهور البطارية في جميع الهواتف الذكية مع مرور الوقت، وهذه عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن تأخيرها، وبالتالي ستستغني عن استبدال البطارية الباهظة الثمن.

وقال بيكفورد "إن جهازك يتعلم نمط استخدامك، وعندما تُفعل خيار حماية البطارية فسيكون لديك 3 أوضاع مختلفة، وهي الحماية القصوى للبطارية والبطارية التكيفية والوضع الأساسي".

وأضاف "عندما تشتري هاتفا جديدا من سامسونغ، فسيكون عادة مضبوطا على الوضع الأساسي، وهو وضع يسمح بشحن الهاتف إلى مستوى 100%، ورغم أن هذا مريح لأغلب المستخدمين، فإنه يستنزف عمر البطارية مع مرور الوقت".

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ويُفسر بيكفورد ذلك بسبب الضغط المتكرر على خلايا البطارية، ومع مرور الوقت تقل قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة وبالتالي تعطي أداء أقل، وهو أمر لا يتوقعه معظم المستخدمين.

وبالنسبة لوضع البطارية التكيفية، سيتوقف الهاتف عن الشحن عند 80% عندما تكون نائما، ويعود إلى الوضع الأساسي قبل أن تستيقظ، أما وضع الحماية القصوى فسيتوقف عند مستوى شحن 80% في جميع الحالات.

يذكر أن معظم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد تحتوي أوضاع متقاربة لحفظ البطارية، وحتى هواتف آيفون تمتلك ميزات مشابهة.

توفير مساحة تخزين إضافية

يمكن أن تصبح مساحة التخزين مشكلة سريعة على أي هاتف ذكي بسبب التطبيقات ومقاطع الفيديو والصور المخزنة عليه منذ سنوات، قد تفكر بالتخزين السحابي مثل "غوغل درايف" (Google Drive) ولكن هذا يُكلف المال.

وإذا كنت تعاني من مشكلة في المساحة وتريد حلا فوريا، فهناك خدعة سرية لذلك، إذ قال بيكفورد "رغم الكثير من الأشياء الموجودة على هواتفنا، فإننا نستطيع اختراق ذاكرة الوصول العشوائي "رام" (RAM) التي تساعد في تسريع تشغيل التطبيقات وأداء الهاتف بشكل عام".

وأضاف "لدى سامسونغ دون غيرها ميزة تدعى "رام بلس" (RAM Plus) لتوفير مساحة تخزين بشكل سريع، ولكن مشكلتها الوحيدة هي أنها تقلل من الأداء".

ويمكنك بسهولة الحصول على مساحة فورية دون الحاجة إلى حذف أي شيء، وللقيام بذلك ادخل إلى إعداد العناية بالجهاز، واختر الذاكرة ثم انقر على "رام بلس"، وهنا يمكنك اختيار المساحة التي تريدها، وعند اختيار مستوى أقل ستحصل على مساحة تخزين أكبر ولكن جهازك سيعمل بأداء أقل نتيجة ذلك.

تحديث هاتفك على الدوام

وعدت سامسونغ بتقديم 7 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد و7 تحديثات أمان أساسية مقارنة ببعض الشركات الأخرى التي لا تُقدم سوى 4 تحديثات رئيسية فقط، إذ إن وجود التحديثات مهم لضمان عدم تمكن القراصنة من الوصول إلى هاتفك والحفاظ على تشغيل تطبيقاتك بكفاءة.

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وعادة ما تصدر التحديثات الرئيسية على أساس سنوي، وهذا لصالحك حيث ستتجنب شراء هاتف جديد وتوفر مئات الدولارات لمدة تصل إلى 4 أعوام على الأقل من خلال متابعة هذه التحديثات، بالإضافة إلى الاعتناء بالهاتف وبطاريته.