إنستغرام تختبر زر "لم يعجبني" الجديد

خلال اليومين الماضيين أبلغ بعض مستخدمي إنستغرام عن ظهور زر "لم يعجبني" أثناء تصفح قسم التعليقات على المنشورات أو مقاطع "الريلز". والآن أكد آدم موسيري رئيس إنستغرام في منشور على منصة "ثريدز" (Threads) أن الشركة تعمل بالفعل على زر لعدم الإعجاب. وفقا لموقع "إنديا إكسبريس".

وعلى غرار يوتيوب فإن الزر الجديد والذي سيظهر في الموجز والريلز لن يعرض عدد مرات عدم الإعجاب ولن يعرف أحد ما إذا ضغطت على الزر، ولكن إنستغرام ستأخذه بالحسبان في ترتيب ظهور التعليق، فالتعليقات التي تتضمن عدم إعجاب كثير لن تظهر في البداية، وفي الوقت الحالي لا يزال الاختبار مُقتصرا على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وفي المستقبل قد تُنقل التعليقات إلى أسفل قسم التعليقات لتحسين تجربة المستخدم.

ويُذكر أن منصة "ريديت" (Reddit) تستخدم آلية التصويت السلبي منذ سنوات لترتيب التعليقات بناء على التصويتات الإيجابية والسلبية، وربما تسير ميتا في اتجاه مماثل ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعطي هذه الأصوات نفس الوزن الذي تعطيه "ريديت".

وأفاد موسيري أن زر "لم يعجبني" يوفر للناس وسيلة خاصة للإشارة إلى أنهم لا يشعرون بالارتياح حول تعليق ما، وأنه قد يساعد في جعل التعليقات أكثر ودية على إنستغرام.

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ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم إنستغرام كريستين باي إن زر عدم الإعجاب كان قيد الاختبار مع مجموعة صغيرة من الأشخاص، ولكن ميتا لم توضح متى سينتهي الاختبار وما إذا كانت تخطط لطرح زر عدم الإعجاب الجديد لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

وبعد تسريبات الشهر الماضي التي نشرها أليساندرو بالوزي حول اختبار إنستغرام لزر "لم يعجبني"، أعلنت ميتا رسميا عن تطويرها لهذه الميزة بهدف تحسين جودة قسم التعليقات.

وأوضح متحدث باسم الشركة أنهم يعملون على مساعدة المستخدمين في تحسين التحكم بتجربتهم على إنستغرام ومشاهدة المحتوى المناسب، مضيفا أنهم يختبرون زرا جديدا بجوار كل تعليق في الموجز ومقاطع ريلز ليتمكن المستخدمون من الإشارة بشكل خاص إلى عدم رضاهم عن تعليق معين أو عدم ملاءمته.