كيف تختار الشاحن والكابل المناسب لجهاز الآيفون الخاص بك؟

أعلنت شركة آبل عن أول هاتف آيفون في عام 2007 وكان مزودا بمنفذ شحن من نوع "30 بن" (30-Pin)، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن غيّرت شركة آبل منافذ شحن آيفون مرتين، ففي عام 2012 غيّرت الشركة منافذ شحن آيفون إلى منفذ "لايتنينغ" (Lightning) مع إطلاق هاتف "آيفون 5″، وفي عام 2023 ومع إطلاق آيفون "آيفون 15" اعتمدت آبل على منافذ "يو إي بي سي" (USB-C) في جميع أجهزتها القادمة.

وإذا قمت مؤخرا بترقية هاتف آيفون الخاص بك أو كنت بحاجة لكابل جديد، فستجد أنواعا مختلفة من الكابلات بمنافذ مختلفة من الجهتين، وسنذكر كيف يمكنك اختيار الكابل المناسب لجهازك؟ وما الشاحن الأفضل لك؟

أنواع كابلات آيفون

لاختيار كابل مناسب لهاتف آيفون الخاص بك، يجب ألا تنظر فقط إلى منفذ الشحن في الهاتف، بل عليك مراعاة المنفذ الآخر الذي يوضع في الشاحن، فاختيار كابلك يعتمد بشكل أساسي على الشاحن الذي تشحن به هاتفك، وسنذكر 4 أنواع من كابلات آيفون المتوفرة في السوق.

كابل بمنفذين "يو إس بي سي"

بعد أن استبدلت آبل منافذ "لايتنينغ" بمنافذ "يو إس بي سي" في أجهزتها، ظهرت أنواع جديدة من كابلات أجهزة آيفون، ويُعد الكابل بمنفذين "يو إس بي سي" أحدث الكابلات المتوفرة في السوق، وسيشحن هذا الكابل جهاز آيفون بسرعة كبيرة بفضل تقنية "بور ديلفري" (Power Delivery) التي تتحمل الطاقات العالية، وعند وصله مع شاحن بقوة 20 واطا سيشحن الجهاز بوقت أقصر من الكابلات العادية، ويمكن استخدام هذا الكابل مع أجهزة "آيفون 15" والنسخ الأحدث بجميع إصداراتها.

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كابل "يو إس بي إيه" إلى "يو إس بي سي"

يعد هذا الكابل نموذجا قياسيا في أغلب هواتف أندرويد، إلا أنه يعمل على آيفون أيضا، حيث يوضع منفذ "يو إس بي سي" في الهاتف والمنفذ الآخر في الشاحن، وهو كابل متوافق مع أغلب الشواحن ويمكن استخدامه مع هواتف "آيفون 15" والإصدارات الأحدث، تماما مثل الكابل السابق.

كابل "يو إس بي سي" إلى "لايتنينغ"

يُعد هذا الكابل جديدا نسبيا في السوق، وهو النموذج القياسي الذي توفره آبل في العلبة منذ إصدار هاتف "آيفون 11″، حيث يدخل منفذ "لايتنينغ" في الهاتف ومنفذ "يو إس بي سي" في الشاحن، ويدعم الكابل تقنية "بور ديلفري" لتحمل قوة عالية.

ويذكر أن هاتف "آيفون 8" والإصدارات الأحدث تتميز بخاصية الشحن السريع باستخدام هذا الكابل مع شاحن متوافق بقوة 18 واطا أو أعلى، وسيشحن هذا الكابل هاتف آيفون في ساعة واحدة.

ويمكن استخدام هذا الكابل مع إصدارات "آيفون 8" وحتى "آيفون 14″، بالإضافة إلى "آيفون إس إي" من الجيلين الثاني والثالث.

كابل "يو إس بي إيه" إلى "لايتنينغ"

يُعد أحد أقدم الكابلات، وهو مخصص لمنتجات آبل والذي يعرفه معظم مستخدمي آيفون، فهو ليس محصورا في الهواتف وحسب، بل يدعم منتجات آبل الأخرى مثل وحدات تحكم الألعاب والساعات وسماعات "إير بودز" (AirPods).

ويعرف هذا الكابل بأنه أقل سرعة من الكابلات السابقة، ولكنْ هنالك عامل يجب مراعاته وهو الشاحن، فإذا كان من نوع "يو إس بي إيه" فيمكن الاعتماد على هذا الكابل بدل شراء شاحن جديد. ويدعم هذا الكابل هواتف "آيفون 5" حتى "آيفون 7″، كما يدعم إصدار "آيفون إس إي" الجيل الأول ولا يدعم الإصدارات الأحدث.

الشاحن المناسب لهاتف آيفون

اختيار الكابل المناسب لهاتف آيفون له دور أساسي في عملية الشحن، ولكن يجب ألا تغفل عن دور الشاحن في هذه العملية، فمن المهم اختيار شاحن مزود بمنفذ "يو إس بي" متوافق مع الكابل، وهناك عامل مهم آخر وهو قوة الشاحن، فالشواحن ذات الواط الأعلى تُوفر سرعة شحن أكبر ولكنها تأتي بأحجام أكبر.

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والشاحن الذي يأتي بقوة 5 واط أصغر حجما من نظيره بقوة 20 واطا، والشاحن بقوة 30 واطا سيكون أسرع وأكبر حجما، وجميع هذه الشواحن تعمل على هواتف آيفون ولكن بسرعات مختلفة.

ومن الأمور الهامة التي لا ينتبه لها الكثيرون هي التحقق من أن الشاحن مصمم للعمل في بلدك، فإذا كنت ترغب بالسفر فمن المهم الاطلاع على مجموعة شواحن السفر العالمية من آبل، ومع ذلك لا داعي للقلق بشأن تعرض هاتفك للتلف بسبب المقابس الكهربائية ذات الجودة المنخفضة.

وتشير آبل إلى أن هواتف "آيفون 12″ و"آيفون إس إي" من الجيل الثالث والإصدارات الأحدث تحتاج لشاحن لا تقل قوته عن 20 واطا، وأي شاحن تختاره لهاتف آيفون الخاص بك يجب أن يفي بمجموعة مواصفات توصي بها آبل، وهي: التردد من 50 إلى 60 هرتز أحادي الطور، وجهد الإدخال من 100 إلى 240 فولت، وجهد الإخراج 9 فولت وتيار 2.2 أمبير، وأن يكون مزودا بمنفذ نوع "يو إس بي سي" لإصدارات آيفون الأحدث.

وبالنسبة للشواحن ذات القوة الأعلى مثل 30 و45 و67 و96 واطا فإنها تعمل جميعا على أجهزة آيفون، فشاحن 30 واطا يوفر شحنا أسرع وخاصة مع إصدارات "آيفون 14 برو"، وشواحن 45 واطا تناسب هواتف "آيفون 16″، وبالنسبة للقوة الأعلى مثل 67 و96 واطا فإنها تناسب أجهزة "ماك بوك" (MacBook) أكثر كما أنها تصلح لأجهزة آيفون أيضا.

الشواحن اللاسلكية لأجهزة آيفون

رغم أن الشحن اللاسلكي أبطأ من السلكي، فإنه يُعد بديلا مريحا يُغني عن الكابلات، وجميع إصدارات "آيفون 8" والأحدث تدعم الشحن اللاسلكي "كيو آي" (Qi) والذي تصل قوته إلى 7.5 واط.

ومع صدور "آيفون 12" اعتمدت آبل على تقنية "ماغ سيف" (MagSafe) في أجهزتها، وعلى معيار "كيو آي 2" (Qi2) التي تتيح الشحن اللاسلكي بقوة 15 واطا.

ومع ذلك إذا كنت تستخدم هاتفا من سلسلة "آيفون 16" وتستخدم "ماغ سيف" الخاص بآبل، فيمكنك شحن هاتفك بسرعة تبلغ 25 واطا، وهي أسرع وسيلة شحن لاسلكي على آيفون حتى الآن.

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هل يجب شراء شاحن أو كابل من شركة آبل حصرا؟

بعد شرح أنواع الكابلات والشواحن المناسبة لهاتف آيفون، قد تسأل نفسك: هل من الأفضل شراء الملحقات الرسمية من آبل أو من تلك التي تصنعها شركات أخرى؟

هناك الكثير من الشواحن والكابلات الرخيصة من شركات خارجية مختلفة لكنها قد تكون غير آمنة، وهي واحدة من الأسباب التي تجعل كابلات آيفون لا تدوم طويلا، وأي ضرر في آيفون ناجم عن ملحقات من شركات خارجية قد يلغي ضمان هاتفك، لذا من الأفضل شراء الملحقات الأصلية من آبل أو من تلك المعتمدة من "إم أف آي" (MFI)، وهي شهادة من آبل تسمح للمصنعين بالوصول إلى التكنولوجيا المرخصة لإنتاج ملحقات آمنة مخصصة لمنتجات آبل، لذلك فهي آمنة وموثوقة.