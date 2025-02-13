آبل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا في تطبيق خرائطها

غيرت شركة آبل اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا على تطبيق الخرائط وذلك بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه، وفقا لتقرير نشره موقع "بلومبيرغ".

ويأتي هذا التغيير بعد أن حدّثت الحكومة الأميركية خريطتها الرسمية لتعكس الاسم الجديد، وقد أجرت غوغل تغييرا مماثلا على خرائطا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن خرائط "بينغ" (Bing) من مايكروسوفت وخرائط "ماب كويست" (MapQuest) لم تغير اسم الخليج حتى الآن.

وعلى عكس آبل فإن خرائط غوغل تعرض أسماء مختلفة اعتمادا على موقع المستخدم، إذ إن المستخدمين في المكسيك لن يظهر عندهم هذا التغيير بل سيظهر "خليج المكسيك"، بينما سيظهر للمستخدمين في الولايات المتحدة باسم "خليج أميركا، وبالنسبة لباقي دول العالم فسيظهر باسم "خليج المكسيك" كما اعتادوا عليه ولكن بجانبه اسم "خليج أميركا" بين قوسين.

وقد استخدم خفر السواحل الأميركي مصطلح "خليج أميركا" في بيان صحفي حول تنفيذ الإجراءات الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته ضد المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، كما أن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس استخدم هذا المصطلح عند حديثه عن عاصفة شتوية في البلاد.

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وأثارت هذه الخطوة مخاوف دبلوماسية في المكسيك، وذكرت الرئيسة كلوديا شينباوم أن الحكومة ستكتب إلى غوغل وتعترض على تغيير الاسم، كما ذكرت وكالة "إيه بي نيوز" (AP News) الأميركية في 11 فبراير/شباط أن مراسلها في البيت الأبيض مُنع من حضور حدث مع الرئيس ترامب بسبب رفض وكالة الأنباء الأميركية الكبرى استخدام مصطلح "خليج أميركا".

وتعليقا على قرار ترامب قالت غوغل الشهر الماضي: "لدينا ممارسة طويلة الأمد لتطبيق تغييرات على الأسماء عندما يطرأ أي تحديث في المصادر الرسمية الحكومية"، وأضافت الشركة أن خرائطها ستعكس أي تحديثات لنظام معلومات الأسماء الجغرافية، وهو قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون معلم جغرافي في الولايات المتحدة.

وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والتي تدير نظام معلومات الأسماء الجغرافية إن التغيير قد حدث بموجب الأمر الوزاري رقم 3423 والذي ينص على إعادة تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا.