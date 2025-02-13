آبل تتعاون مع "علي بابا" لجلب الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون في الصين

أعلنت شركة آبل نيتها التعاون مع شركة "علي بابا" الصينية لإطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي المتمثلة بـ"آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence) في الصين. وفقا لتقرير نشرته رويترز.

وقد تعيد هذه الخطوة آبل إلى المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الصينية، وذلك بعد فترة من التراجع وخسارتها حصتها السوقية لصالح المنافسين المحليين، بما في ذلك شركة "هواوي" التي عادت بقوة إلى السوق بإضافة أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة إلى هواتفها منذ العام الماضي.

ولم تنجح محاولات آبل السابقة لإدخال "آبل إنتلجنس" إلى الصين عن طريق وسطاء، لكنها حققت نجاحا كبيرا مؤخرا مع "علي بابا"، وارتفع سهم آبل بنسبة 1.5% في التداولات المبكرة، كما ارتفعت أسهم "علي بابا" المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 2.6%.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت تقارير أن آبل أبرمت صفقة مع شركة "بايدو" (Baidu) الصينية، ولكنها تعثرت بسبب مشاكل فنية وفلسفية تتعلق بالخصوصية، إذ طلبت الوصول إلى بيانات المستخدمين لتحسين نتائجها، ولكن آبل لم تسمح بذلك، كما فشلت نماذج اللغة الكبيرة التابعة لشركة "بايدو" في تقديم إجابات مناسبة لأسئلة مستخدمي آيفون النموذجية.

وبعد هذا الفشل بدأت آبل تنظر في نماذج طورتها "تينسنت"(Tencent) و"بايت دانس" (ByteDance) و"علي بابا" و"ديب سيك" وهي شركات الذكاء الاصطناعي الأقوى في الصين، ولكنها تجاهلت "ديب سيك" لأن فريقها يفتقر إلى القوى العاملة والخبرة اللازمتين لدعم عميل كبير.

إعلان

ويُعد طرح أدوات الذكاء الاصطناعي أمرا بالغ الأهمية، حيث انخفضت مبيعات آيفون خلال موسم العطلات، والذي عادة ما يكون أكبر فترة مبيعات لشركة آبل، وذلك بسبب نقص ميزات الذكاء الاصطناعي التي كان من المفترض أن تكون نقطة البيع الرئيسية لأحدث أجهزتها.

وتتوقع آبل نموا قويا في المبيعات خلال الربع الحالي، مما يعزز الآمال في انتعاش الطلب على الآيفون، وقالت صحيفة "ذي إنفورميشن" إن قرار آبل في التعاون مع "علي بابا" جاء جزئيا بسبب الكميات الكبيرة من البيانات الشخصية التي تمتلكها عملاقة التجارة الإلكترونية حول عادات التسوق والدفع لدى المستخدمين، مما قد يساعدها في تدريب النماذج وتقديم خدمات أكثر تخصيصا.