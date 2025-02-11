منتجان جديدان من آبل سيعلن عنهما اليوم بدون أي ضجة

ذكر تقرير من بلومبيرغ أن شركة آبل قد تعلن عن هاتف "آيفون إس إي" (iPhone SE) جديد وسماعات "بوربيتس برو 2" (PowerBeats Pro 2) اليوم 11 فبراير/شباط الجاري، ومن المتوقع أن يكون هذا الإعلان صغير نسبيا نظرا لأن الشركة لم ترسل بعد دعوات لحضور الحدث بشكل مباشر أو افتراضي.

ويُعد هاتف "آيفون إس إي" الجديد بمثابة الجيل الرابع من هواتف آبل الاقتصادية، وهو أول إصدار في هذه السلسلة منذ عام 2022، فقد كان الجيل الثالث جزءا من مجموعة "آيفون 13" وكان يُباع بسعر 429 دولارا ويأتي بميزات مشابهة لهاتف "آيفون 8″، بما في ذلك بصمة الإصبع "توتش آي دي" (Touch ID)، ولكن هذا المنتج مُنع في الاتحاد الأوروبي بسبب منفذ "لايتنينغ" (Lightning) الذي لا يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تقتضي باستخدام منفذ الشحن الموحد.

وعلى خلاف الأجيال السابقة، فإن هاتف "آيفون إس إي" من الجيل الرابع سيحتوي على منفذ "يو إس بي-سي" (USB-C)، ويُشاع أنه يشبه سلسلة "آيفون 14″، ومن المُرجح أن يُمثل هذا التحديث نهاية بصمة الإصبع "توتش آي دي" في آيفون، حيث ستستبدل بتقنية التعرف على الوجه "فيس آي دي" (Face ID).

يذكر أن هاتف "آيفون إس إي" سيكون متوافقا مع "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence)، ومن المرجح أن يكون أول جهاز يستخدم مودما داخليا من تصميم آبل، إذ تسعى الشركة لتقليل اعتمادها على شركات الشرائح الخارجية مثل "كوالكوم" (Qualcomm).

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ومن المتوقع أن يشهد الطراز الجديد اعتمادا كبيرا خارج الولايات المتحدة، وتحديدا في الصين والهند اللتين تحتلان حاليا المرتبتين الأولى والثانية في أسواق الهواتف الذكية على مستوى العالم، ولطالما كانت الصين سوقا رئيسيا لشركة آبل، رغم أن الشركة واجهت صعوبات في البلاد السنة الماضية، فبحسب تقرير أرباحها الأخير كشفت آبل عن تراجع مبيعات آيفون في الأراضي الصينية بنسبة 11% على أساس سنوي.

وبحسب التسريبات، فإن آبل ستعلن عن سماعات "بوربيتس برو 2" بالتزامن مع حدث "آيفون إس إي"، وهي الإصدار الثاني من نوع "بيتس"، إذ إن الإصدار الأول صدر عام 2019، ويُعتقد أن تكون السماعات الجديدة هي أول سماعات تحمل علامة آبل مزودة بتقنية تتبع معدل ضربات القلب، إذ تسعى الشركة لتوسيع مبادرتها في مجال الصحة القابلة للارتداء إلى ما هو أبعد من ساعة آبل الذكية.

وفي وقت لاحق من هذا العام، يُتوقع أن تصدر آبل تحديثات على شرائح "إم4" (M4) لأجهزة "ماك بوك إير" (MacBook Air) و"آيباد إير" (iPad Air)، بالإضافة أدوات المنزل الذكي التي طال انتظارها مثل مركز التحكم وجرس المنزل الذكي وكاميرا آبل الذكية، ومع ذلك لا يُتوقع إطلاق أي من هذه المنتجات في حدث 11 فبراير/شباط الجاري.