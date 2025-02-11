"أوبن إيه آي" تضع اللمسات النهائية لتصميم أول رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها هذا العام

تمضي شركة "أوبن إيه آي" قدما في خطتها لتقليل اعتمادها على شركة إنفيديا في التزود بالرقائق، وذلك عن طريق تطوير الجيل الأول من رقائق الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقالت مصادر لرويترز إن الشركة المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" تضع اللمسات النهائية لتصميم أول شريحة داخلية لها في الأشهر القليلة المقبلة، وتخطط لإرسالها للتصنيع في شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.

وأحجمت شركتا "أوبن إيه آي" و"تايوان لصناعة أشباه الموصلات" عن التعليق لرويترز.

ويظهر التحديث أن "أوبن إيه آي" في طريقها لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في الحصول على إنتاج ضخم من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في 2026.

وعادة ما تبلغ تكلفة الوصول بعملية التصميم إلى المرحلة النهائية عشرات الملايين من الدولارات، ويستغرق إنتاج شريحة مكتملة نحو 6 أشهر ما لم تدفع "أوبن إيه آي" مبلغا أكبر بكثير مقابل تسريع التصنيع.

وقالت المصادر إن الشريحة المخصصة للتدريب تعتبر أداة إستراتيجية لتعزيز موقف الشركة في التفاوض مع موردي الرقائق الآخرين.

وبعد الشريحة الأولية يخطط مهندسو "أوبن إيه آي" لتطوير معالجات أكثر تقدما بقدرات أوسع مع كل إصدار جديد.