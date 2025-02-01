بعد زلزال "ديب سيك".. أوبن إيه آي تتيح "أو3-ميني" الجديد مجانا

أوفى سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" بوعده الذي أطلقه قبل أسبوعين عندما أعلن أن نموذج "أو3-ميني" (o3-mini) سيطلق في غضون أسبوعين وأنه سيصل في الوقت المحدد، فقد أطلق مؤخرا أحدث نموذج استدلال داخل "شات جي بي تي" وخدمات واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" (API) والذي وصفه بالأحدث والأكثر كفاءة من حيث التكلفة في سلسلة الاستدلال في الشركة. وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتقول "أوبن إيه آي" عبر موقعها الرسمي أن نموذج "أو3-ميني" هو أول نموذج استدلال صغير يدعم متطلبات المطورين بشدة مما يجعله جاهزا للإنتاج فور استخدامه.

وذكرت أن مستخدمي "بلس" (Plus) و"تيم" (Team) و"برو" (Pro) سيتمكنون من الوصول إلى نموذج "أو3-ميني" بدءا من اليوم، كما ستضاعف "أوبن إيه آي" عدد الرسائل اليومية لمستخدمي "بلس" و"تيم" من 50 رسالة في الإصدار السابق إلى 150 رسالة يوميا، ولكن مستخدمي "برو" الذين يدفعون 200 دولار شهريا سيكون لديهم وصول غير محدود.

ومن جهة أخرى، أفادت الشركة أن نموذجها الجديد "أو3-ميني" سيحل محل "أو1-ميني"، إذ إنه يوفر نتائج أفضل بزمن أقل فهو يستجيب بشكل أسرع بنسبة 24% مما يجعله خيارا مناسبا في مجالات البرمجة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وحل المشكلات المنطقية أيضا، ومن المثير للاهتمام أنه سيقدم إجابات مرفقة بمصادر الويب التي استقى منها المعلومات.

إعلان

ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي الخطة المجانية من "شات جي بي تي" سيتمكنون من الوصول إلى نموذج "أو3-ميني" عن طريق خيار "ريزن" (Reason) في محرر الرسالة، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المستخدمون المجانيون من تجربة نماذج الاستدلال الخاصة بشركة "أوبن إيه آي"، وقد جاء هذا القرار بعد أن أتاحت مايكروسوفت نموذجها "أو1" (o1) بشكل مجاني لجميع مستخدمي "كوبايلوت" (Copilot) وصدور نموذج "ديب سيك" الذي هز عرش الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن "أوبن إيه آي أو1" (OpenAI o1) هو نموذج الاستدلال الأشمل فإن نموذج "أو3-ميني" يُعد بديلا متخصصا في المجالات التقنية التي تتطلب دقة وسرعة، وسيكون لدى جميع المستخدمين المدفوعين أيضا خيار "أو3-ميني هاي" (o3-mini-high) وهو نموذج مطور ذو ذكاء أعلى ولكنه يستغرق وقتا أطول قليلا لإنشاء الاستجابات، وسيكون لدى مستخدمي "برو" وصول غير محدود لكل من "أو3-ميني" و "أو3-ميني هاي".

وسيستفيد المطورون من نموذج "أو3-ميني" من خلال خدمات واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" الخاصة بـ"أوبن إيه آي"، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات "شات كومبليشنز" (Chat Completions) و"أسيستانت" (Assistants) و"باتش" (Batch).