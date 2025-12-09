هل تتخلى آبل عن نتوء الشاشة في "آيفون 18″؟

تدرس "آبل" التخلي عن تصميم نتوء الشاشة الشهير الذي قدمته في "آيفون 15" والاعتماد بدلا من ذلك على ثقب صغير في الشاشة يخفي تحته كافة المستشعرات الخاصة ببصمة الوجه، وذلك وفق تقرير موقع "دبليو سي سي إف تيك" التقني.

ولا يقتصر التغيير في "آيفون 18" الاقتصادي على تغيير نتوء الشاشة فقط، بل يمكن أن نرى تصميما خلفيا جديدا كليا للهاتف فيما يصفه التقرير بأنه أكبر تغيير في تصميم هواتف "آيفون" على الإطلاق.

ويستند التقرير إلى منشورات في منصة التواصل الاجتماعي "ويبيو" (Weiboo) الصينية حول مكونات "آيفون 18" الذي يطرح في العام المقبل، إذ تشير إلى أن "آبل" تختبر حاليا بصمة الوجه أسفل شاشة الهاتف بالاعتماد على تقنيات مماثلة لتقنيات الكاميرا الخفية التي قدمتها "سامسونغ" وبقية الشركات.

ويشير التقرير إلى مخاوف من جودة بصمة الوجه والكاميرا الأمامية بعد استخدام هذه التقنية، إذ إن التجارب السابقة المتعلقة بها أثبتت أن الكاميرا الأمامية تخسر كثيرا من جودتها عند وضعها أسفل الشاشة.

ويقرب هذا التغيير "آبل" خطوة أكثر من طرح الهاتف ذي الشاشة الكاملة التي كثرت عنه الشائعات في السنوات الماضية، إذ يؤكد التقرير أن "آبل" تنوي طرحه بحلول عام 2027 مع الذكرى الـ20 لطرح هواتف "آيفون" للمرة الأولى.

وتواجه "آبل" في الآونة الأخيرة عدة تحديات إدارية متمثلة في مغادرة الكثير من مديريها التنفيذيين مناصبهم إما للتقاعد أو البحث عن فرص جديدة مع شركات أخرى.

ويطرح هذا تساؤلا حول قدرة "آبل" على تحقيق هذه الابتكارات الجديدة خاصة مع التغييرات التي ستطرأ على إدارة الشركة في السنوات المقبلة.