لمواجهة السيطرة الصينية.. أميركا تستثمر في شركة مغربية

تخطط الولايات المتحدة للاستثمار في شركة ناشئة مغربية تنتج شكل عالي النقاء من السيليكون المستخدم في صناعة أشباه الموصلات والألواح الشمسية ضمن خططها للابتعاد عن الموارد الصينية، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ".

وتسعى شركة " سونديالي إس إيه" (Sondiale SA) المغربية لبناء مصنع جديد في جنوب المغرب بتكلفة تصل إلى 870 مليون دولار لإنتاج البولي سيليكون عالي النقاء.

وحصلت الشركة على استثمار بقيمة 4.75 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية الأميركية فضلا عن كون متعاقد أميركي هو المسؤول عن بناء المصنع الجديد وفق تقرير "بلومبيرغ".

ويمثل هذا الاستثمار خطوة رئيسية في خطة الولايات المتحدة للابتعاد عن الموارد الصينية التي تمثل 90% من إجمالي موارد البولي سليكون في العالم، وذلك عقب توتر العلاقات التجارية بين البلدين.

ويؤكد الطيب أمغرود المدير التنفيذي لشركة "سونديالي" أثناء حديثه مع "بلومبيرغ" أن الشركة تسعى لتصدير إنتاجها إلى الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.

وتستهدف الشركة افتتاح المصنع الجديد في مدينة طانطان أواخر عام 2029، مع توقعات لأن يصل إنتاجه السنوي 30 ألف طن من البولي سيليكون، فيما يمثل 1% من الإنتاج العالمي وفق التقرير.

كما تمكنت الشركة من تأمين استثمار بحجم 100 مليون دولار كدعم من الحكومة المغربية باعتبار إنتاج البولي سيليكون مشروعا استراتيجيا.

وتمتع المغرب بموقع جغرافي فريد يمنحها وصولا سريعا للعديد من الأسواق التجارية حول العالم، كما أنها تملك عدة اتفاقيات تجارية مع حكومة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.