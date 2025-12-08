كيف تعيد إحياء الصور القديمة.. 5 طرق مجانية

شهد قطاع أدوات تعديل الصور طفرة كبيرة مع طرح نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية للصور والقادرة على فهم النصوص والأوامر المكتوبة، وأصبح الآن من الممكن تعديل الصور بسهولة ويسر عبر كتابة بضع سطور ودون الحاجة لتعلم استخدام هذه البرامج.

وكان استرجاع الصور القديمة وإعادة إحيائها أحد أهم الاستخدامات التي قدمتها هذه النماذج، إذ أصبح من الممكن إضافة أي صورة قديمة مهما كانت لنموذج الذكاء الاصطناعي وطلب تجديدها أو إعادة إحيائها لتصبح عصرية.

ولكن مع انتشار هذا الاستخدام انتشرت الأدوات التي تقدمه سواء كانت مجانية أو مدفوعة. لذا، يشعر بعض المستخدمين بالحيرة حول البحث عن الأداة الأفضل لاسترجاع الصور القديمة، وفيما يلي أفضل 5 أدوات تقدم هذه الوظيفة.

1-أداة "ريميني" (Remini)

تتفوق أداة "ريميني" بشكل كبير على العديد من المنافسين في قطاع إعادة الصور القديمة تحديدا، وذلك لأنها صنعت لهذا الغرض بشكل أساسي.

ولا تقتصر وظائف أداة "ريميني" على رفع جودة الصور القديمة وزيادة دقتها فقط، بل تعمل على تلوين الصور وإزالة أي أخطاء في الصورة، فضلا عن إخفاء عوامل الزمن أيضا.

وتمتاز الأداة بكونها سهلة الاستخدام ويمكن الاستفادة منها بكل سهولة عبر استخدام أي نوع من أنواع الهواتف الذكية، وهي تضم نسخة مجانية وأخرى مدفوعة.

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لملء الفراغات الموجودة في الصورة وإكمال الأجزاء الناقصة بها وحتى إضافة الألوان ورفع جودة الصورة بشكل عام.

ولا يقتصر دور الأداة على إعادة إحياء الصور القديمة فقط، بل يمتد إلى تحسين الصور الحالية وتطبيق مجموعة متنوعة من التأثيرات الشهيرة في منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الأداة تملك تطبيقا خاصا بها لكافة أنظمة التشغيل سواء "أندرويد" أو "آيفون" أو حتى "ويندوز"، وتستطيع استخدامها بشكل مباشر من موقعها أيضا.

2-"نانو بانانا" (Nano Banana)

ربما أصبحت أداة "نانو بانانا" لتعديل الصور إحدى أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي وتعديل الصور الخاصة بها، وذلك بسبب قدراتها الواسعة وإمكانياتها المتنوعة.

ويجهل البعض أن أداة "نانو بانانا" قادرة على تعديل الصور القديمة وإعادتها للحياة بشكل كامل، لتصبح عصرية أكثر وملائمة للاستخدام مع منصات التواصل الاجتماعي.

وتزداد قوة الأداة بشكل مفرط حال استخدام النسخة الاحترافية منها، سواء كان بالحدود المجانية أو عبر الاشتراك في إحدى باقات "غوغل" الخاصة بها.

ويمكنك تعديل الصورة وإعادتها للحياة وتلوينها أو إصلاح الأخطاء الموجودة فيها بكل سهولة عبر كتابة الأوامر النصية في "جيميناي 3.0" وطلب "نانو بانانا" لتعديل الصور.

3-"شات جي بي تي"

لا توجد أداة في قطاع الذكاء الاصطناعي تتمتع بشهرة توازي "شات جي بي تي"، ويجهل البعض أن "شات جي بي تي" قادر على توليد الصور وتعديلها.

لذلك، يمكن استخدامه بسهولة ويسر في تعديل الصور القديمة وإعادتها للحياة، سواء كان عبر إصلاح الأخطاء الموجودة فيها أو حتى عبر تلوين الصورة وجعلها عصرية أكثر.

ويمكنك القيام بذلك بكل سهولة عبر الاستفادة من الحدود المجانية المتاحة للأداة عبر تطبيقها في الهواتف أو نسخة الويب الخاصة بها.

4-"فوتوشوب"

الأداة الأشهر على الإطلاق في تعديل الصور قادرة أيضا على إعادة الصور للحياة وتلوينها بشكل سهل ويسير، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة بها.

ويمكنك الاستفادة من قدرات "فوتوشوب" العديدة في تعديل الصور إلى جانب الاستفادة من أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجودة فيها.

ولكن تقف آلية استخدام التطبيق والحاجة لمعرفة خباياه حاجزا بينه وبين المستخدمين الجدد والمستخدمين الذين يرغبون في تعديل الصور وإحيائها عبر هواتفهم، لذلك يظل خيارا مثاليا لمن يحتاج لتجربة احترافية.

5-"كانفا"

تحولت "كانفا" في الآونة الأخيرة لخيار مثالي للعديد من الاستخدامات لمحبي التصميم وتعديل الصور دون الحاجة للخوض في التفاصيل الشرسة والمعقدة المتعلقة بكل أداة.

وذلك بفضل الخيارات المتنوعة التي توفرها الأداة فضلا عن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتقنيات التي يمكن استخدامها بكل سهولة بها.

وتوفر "كانفا" تطبيقات وأدوات مخصصة داخلها تتيح للمستخدمين تعديل الصور القديمة وإعادة إحيائها بسهولة ويسر عبر تجربة تقترب كثيرا من تجربة الهواتف المحمولة.