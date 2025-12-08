شكوى مقدمة من روبوت تجعل "سبيد" يمثل أمام القضاء

وجه الروبوت وصانع المحتوى "ريزبوت" (Rizzbot) اتهامات عدة لليوتيوبر "سبيد"، وذلك عقب أن ظهرا معا في سبتمبر/أيلول الماضي حيث تعرض الروبوت لضرر لا يمكن إصلاحه وفق موقع "تيك كرانش" التقني.

ويشير التقرير إلى أن الشركة المسؤولة عن الروبوت وهي "سوشيال روبوتيكس" (Social Robotics) قدمت الدعوى القضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد كل من دارين جيسون وأتكينز جونيور، وشركته الإدارية "ميكسد مانغمنت" (Mixed Managment) ، ومنتج آخر كان مع فريق "سبيد" في ذلك اليوم.

ويذكر بأن "ريزبوت" هو روبوت وصانع محتوى كوميدي يملك أكثر من مليون متابع في منصات التواصل الاجتماعي وأكثر من 800 مليون مشاهدة، وذلك مقارنة مع "سبيد" الذي يملك 50 مليون متابع وأكثر من 6 مليار مشاهدة.

وكان "سبيد" استضاف روبوت "ريزبوت" في مقطع فيديو نُشر بسبتمبر/أيلول الماضي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة، وخلاله تعرض الروبوت للضرب أكثر من مرة، كما ألقاه "سبيد" على الأرض بعنف شديد، وهو الأمر الذي أحدث الضرر في الروبوت ومنعه من الظهور في عدة مقاطع أخرى مع صناع محتوى شهيرين مثل "مستر بيست" (Mr.Beast).

وتشير الشركة في الدعوى القضائية إلى أن "سبيد" كان على علم بنتائج ما يقوم به ضد الروبوت والأثر الدائم الذي سيحدث للروبوت، مضيفة بأن تصرفات اليوتيوبر تسببت في خسارة الروبوت تماما.

وتطالب الشركة بتعويضات كاملة عن الضرر الذي حدث للروبوت، فضلا عن خسائر الأرباح التي حدثت نتيجة الضرر الحادث للروبوت.

وفي حين لم يذكر التقرير مقدار التعويض الذي تطالب به الشركة، أشار إلى أن قناة الروبوت في "إنستغرام" و"تيك توك" جمعت أكثر من 800 مليون مشاهدة في الشهر السابق للحادثة، ولكن انخفض هذا المعدل بمقدار 70% لأن الروبوت لم يكن قادرا على صنع المزيد من المحتوى.