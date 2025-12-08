شاهد.. أحدث الروبوتات البشرية اليابانية تطفئ النيران وتنقذ القطط

استعرضت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة قوة أحدث روبوتاتها البشرية ضمن فعاليات معرض "طوكيو بيغ سايت" (Tokyo Big Sight)، إذ تمكن الروبوت من تحريك وزن يتجاوز 30 كيلوغراما فضلا عن إطفاء الحرائق وفق تقرير نشره موقع "ذا نيشن" (The Nation).

ولا تقتصر قدرات الروبوت على تحريك الأوزان الثقيلة أو إطفاء النيران والتحكم في خرطوم مياه ذي ضغط مرتفع، إذ استطاع الروبوت إنقاذ دمية قطة مع الحفاظ على سلامتها.

وتؤكد الشركة في حديثها مع موقع "ذا نيشن" أنها ركزت على تصميم روبوت ذي حجم بشري ملائم ليكون قادرا على استخدام المعدات البشرية بكفاءة دون الحاجة لتطوير معدات أخرى خاصة به.

ويملك الروبوت مجموعة متنوعة من المزايا الأخرى فضلا عن قوته المفرطة وتصميمه البشري، إذ يمكن التحكم فيه عن بعد عبر استخدام ريموت تحكم إلى جانب قدرته الذاتية على الحركة.

كما يستطيع الروبوت التعرف على محيطه وتجاوز العوائق المختلفة بشكل آلي ودون أي تدخل بشري، ولكن تحتاج المهام الدقيقة مثل إنقاذ القطة لتدخل بشري يرتدي خوذة واقع افتراضي.

وبينما يبدو "كاليدو" أقل إبهارا من منافسيه الصينين، فإن الشركة ركزت بشكل أساسي على المتانة والصلابة إلى جانب الاستخدام العملي المفيد للبشر، وذلك وفق تقرير منفصل نشرته "نيكي آسيا" (Nikkei).

ويصل طول الروبوت إلى 191 سنتيمترا ويزن 99 كيلوغراما مع أذرع وهيكل وأقدام سميكة للغاية، وهو ما يؤكد عليه يوشيموتو ماتسودا، رئيس شركة كاواساكي للآلات الدقيقة والروبوتات أثناء حديثه مع الصحيفة.

وبشكل عام شهد معرض "طوكيو بيغ سايت" حضور عدد من الروبوتات اليابانية من مختلف الشركات والمقدمة لمختلف الوظائف، فضلا عن عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي.