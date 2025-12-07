عراب الذكاء الاصطناعي يؤكد: "غوغل" سوف تفوز بسباق الذكاء الاصطناعي

يعتقد جيفري هينتون أحد الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي أن "غوغل" تأخرت كثيرا عن إزاحة "أوبن إيه آي" من موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، ولكنها بدأت الآن في الفوز، وفق تقرير "بيزنس إنسايدر".

ويضيف، أن "غوغل" بدأت أخيرا في تجاوز "أوبن إيه آي" وبقية منافسيها، مشيرا إلى الإطلاق الناجح لنموذج "جيميناي 3" الأخير الذي طرحته الشركة.

ويعد هينتون أحد أبرز عرابي الذكاء الاصطناعي وهو أستاذ فخري في جامعة تورنتو، عمل سابقا في "غوغل براين" (Google Brain) للذكاء الاصطناعي.

ويتابع هينتون حديثه عن "غوغل" مؤكدا، أن الشركة تمتلك كوكبة من الباحثين المهرة فضلا عن كميات ضخمة من البيانات إلى جانب مراكز البيانات الخاصة بها، لذلك يؤمن بأن "غوغل سوف تفوز".

كما يشير هينتون إلى امتلاك "غوغل" العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية قبل منافسيها، بما فيها تقنيات المحولات التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية وروبوتات الدردشة، إذ عرضت الشركة روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في 2016 ويدعى "تاي" (Tay)، ولكن الشركة أغلقته بعد مجموعة من التغريدات العنصرية."

ويذكر بأن "غوغل" تبرعت بأكثر من 7 ملايين دولار نيابة عن جيفري هينتون إلى جامعة تورنتو في كندا، لتأسيس قاعة خاصة تحمل اسم هينتون.