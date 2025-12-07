"آيفون 16" في مقدمة الهواتف المبيعة هذا العام.. وغياب هواتف "أندرويد" الرائدة

كشف تقرير نشرته شركة "كاونتر بوينت" لإحصاءات الأسواق أن "آيفون 16" يظل أفضل هاتف في الربع الثالث من العام الجاري رغم وجود "آيفون 17 برو ماكس" في المركز العاشر بالقائمة ذاتها.

وفازت "سامسونغ" و"آبل" بالتساوي بخمسة مراكز في قائمة الهواتف الأكثر مبيعا خلال الربع الثالث من عام 2025.

وتضمنت القائمة هواتف "آيفون 16" في المركز الأول، وهاتف "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس" و"آيفون 16 إي" و"آيفون 17 برو ماكس" في المركز العاشر.

ومن جانب "سامسونغ"، كانت كافة الهواتف الموجودة في القائمة هي هواتف اقتصادية، بدءا من "غالاكسي إيه 16-5 جي" (Galaxy A16-5G) في المركز الخامس ثم "غالاكسي إيه 06″ (Galaxy A06) و"غالاكسي إيه 36″ (Galaxy A36) و"غالاكسي إيه 56″ (Galaxy A56) و"غالاكسي إيه 16-4 جي" (Galaxy A16-4G).

ويلاحظ غياب هواتف "سامسونغ" وبقية الهواتف الرائدة عن قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعا في الربع الثالث من العام الجاري، إذ يشير التقرير إلى أن الهواتف الوحيدة التي يتجاوز سعرها 600 دولار تتبع "آبل".

ويشار إلى أن هواتف "ريدمي" تغيب عن قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعا هذا العام، كونها كانت موجودة في العام الماضي في الفترة ذاته، إضافة إلى "غالاكسي إس 24" الذي كان في المرتبة العاشرة.