مبيعات الهواتف في العام المقبل تنخفض.. والسبب تأجيل "آيفون الاقتصادي"

تتوقع شركة أبحاث الأسواق "آي دي سي" أن تنخفض شحنات الهواتف المحمولة في العام المقبل تزامنا مع ارتفاع أسعار الشرائح والذواكر العشوائية، حسب تقرير رويترز.

ويشير التقرير إلى أن أسعار الذواكر والشرائح وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ستؤثر على مبيعات الهواتف المحمولة بسبب انخفاض الكميات المتاحة من الشرائح والذواكر.

وشهد عام 2025 انتعاشا في مبيعات الهواتف المحمولة، إذ ارتفعت الشحنات بنسبة 1.5% أو 1.25 مليار وحدة جديدة، وذلك بسبب انتعاش مبيعات "آبل" في الصين، وفق التقرير.

واستأسرت "آبل" بنصيب الأسد في ارتفاع المبيعات لهذا العام، إذ تشير توقعات المركز إلى ارتفاع شحناتها بنسبة 6.1% لتصبح 247 مليون وحدة مبيعة خلال عام 2025.

ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى انتعاش مبيعات الشركة في الصين، إذ قفزت نسبتها في قطاع الهواتف المحمولة بالصين إلى 20% بفضل طرح نماذج "آيفون 17" المختلفة بالسوق هناك.

ويتوقع أن تولد "آبل" أكثر من 261 مليار دولار كأرباح هذا العام من مبيعات "آيفون" محققة نموا بنسبة 7.2% عن العام الماضي.

ويضيف تقرير رويترز أن تأجيل "آبل" لطرح "آيفون الاقتصادي" حتى مطلع عام 2027 يعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مبيعات الهواتف المحمولة بالعام المقبل.

كما يؤكد أن الهواتف الاقتصادية والمتوسطة السعر هي أكثر من يتأثر بارتفاع أسعار الذواكر العشوائية، إذ يتوقع التقرير ارتفاع أسعار الهواتف إلى 465 دولارا في العام المقبل.

ويقول وقال أنتوني سكارسيلا، مدير الأبحاث في الشركة أثناء حديثه مع رويترز: "سيكون العام المقبل مفعما بالتحديات بالنسبة للصناعة. ومع ذلك، نعتقد أن السوق قد يشهد متوسط ​​أسعار بيع قياسية".