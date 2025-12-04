شاهد روبوتات "أوبتيموس" وهي تركض بكفاءة وليونة كبيرة

تمكنت روبوتات "أوبتيموس" التابعة لشركة "تسلا" من الركض للمرة الأولى وفق أحدث المقاطع الدعائية التي نشرتها الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي في حسابها الرسمي.

ثم شارك إيلون ماسك المقطع ذاته عبر حسابه في منصة "إكس" معلقا "روبوت يركض"، في إشارة لثبات حركة الروبوت واستقرارها.

ويعد هذا المقطع تحديثا جديدا عن حالة الروبوت، إذ قام ماسك سابقا بمشاركة مقطع له وهو يلعب الكونغ فو أمام خبير في الرياضات القتالية.

ويذكر بأن إحدى الشركات الروسية قدمت عرضا لأحدث نماذج الروبوت الخاصة بها ليفاجَأ الحضور بسقوط الروبوت أثناء سيره على خشبة المسرح قبل بداية العرض.

ويعتقد إيلون ماسك من جانبه أن روبوتات "أوبتيموس" تمثل مستقبل شركة "تسلا"، إذ صرح سابقا بأن نجاح الشركة المستقبلي معتمد عليها وليس على السيارات الكهربائية فضلا عن محاولته الرفع من قدر وأثر الروبوت في المستقبل.

وذهب ماسك إلى حد القول إن روبوتات "أوبتيموس ستقضي على الفقر والمجاعة في العالم" عبر تغريده في حساب "إكس" الخاص به.

ومن المتوقع أن تبدأ "تسلا" في الإنتاج الواسع لروبوتات "أوبتيموس" خلال الشهور القادمة على أن يكون سعره النهائي للمستخدم في حدود 30 ألف دولار تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مطعم "تسلا" الموجود في لوس أنجلوس هو المكان الأوضح الذي يمكن أن تشاهد فيه روبوتات "أوبتيموس" وهي تعمل بشكل مستمر، إذ يضم عدة روبوتات متوفرة للعرض والتجربة.