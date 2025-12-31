مشاكل جديدة تظهر في "آيفون 17 برو ماكس".. ما القصة؟

تواجه هواتف "آيفون 17 برو ماكس" مجموعة جديدة من المشاكل التي بدأت تظهر في الفترة الماضية، إذ أخذت هواتفهم تصدر أصواتا غريبة أثناء شحن الهاتف وفق تقرير موقع "ماك رومرز" الأميركي التقني.

ويؤكد التقرير أن المستخدمين توجهوا لمنصات التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المشاكل الجديدة، إذ بدأت هواتفهم تصدر صوت أزيز ثابت يحدث عند شحن الأجهزة ويخرج من مكبر الصوت الخاص بها.

ويشبه بعض المستخدمين هذه الأصوات بأنها أقرب إلى صوت أجهزة الراديو القديمة مؤكدين أنها تظهر عند خفض صوت المكبر أثناء شحن الهاتف.

ويؤكد آخرون أن الصوت مسموع من دون وجود أي شيء يعمل في الخلفية أو حتى وضع الهاتف في الشاحن على الإطلاق، ويحدث عند البعض مع تصفح الإنترنت.

وتوجه المستخدمون إلى العديد من المنصات للإبلاغ عن هذه المشاكل، بدءا من منتديات "آبل" الرسمية للدعم الفني وحتى منصة "ريديت" و"إكس" و"يوتيوب".

وتظهر هذه الأصوات عند استخدام جميع أنواع الشواحن، سواء كانت رسمية من الشركة أو غيرها وحتى شواحن "ماغ سيف" اللاسلكية، ولكن الصوت يكون أقل معها.

ومن جانبها، لم تشر "آبل" حتى الآن إلى سبب حدوث المشكلة، ولكن بعض المستخدمين أكدوا أن الشركة تعمل على حل للمشكلة بعد التواصل مع الدعم الفني الخاص بها.

المزيد من مشاكل "آيفون 17 برو ماكس"

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتجه فيها مستخدمو "آيفون 17 برو ماكس" إلى منصات التواصل الاجتماعي للشكوى عن مشكلة بالجهاز.

وبدأت هذه الشكاوى عندما تغيرت ألوان الهاتف وظهرت نقاط التقشير البيضاء في هيكله الخارجي، واستمرت مع أزمة تأخر الهاتف في العمل بعد نفاد البطارية، إذ اشتكى بعض المستخدمين من أن الهاتف يتأخر في العمل عند نفاد البطارية الخاصة به بالكامل.