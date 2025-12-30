شاهد.. روبوت يلعب كرة السلة باحترافية

تمكّنت مجموعة من الباحثين في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا من تدريب روبوتات "جي 1" الخاصة بشركة "يونيتري" الصينية على لعب كرة السلة بشكل احترافي يماثل لاعبي كرة السلة المحترفين، وذلك وفق تقرير "ديجيتال تريندز".

وتعد روبوتات "جي 1" من أكثر الروبوتات انتشارا حول العالم والتي يفضلها الباحثون في مجال الروبوتات، وذلك لسهولة تدريبها وتخصيصها على أداء وظائف متنوعة ومختلفة.

وظهرت الروبوتات في العديد من المقاطع السابقة وهي تؤدي وظائف متنوعة مثل أداء بعض الحركات البهلوانية وحركات الكونغ فو، وأيضا جر السيارات وأداء بعض الوظائف المنزلية.

وتمتاز روبوتات "جي 1" عن غيرها بليونة عالية في المفاصل ومدى حركي أوسع من الروبوتات المنافسة، وهذا يجعلها مثالية لأداء الوظائف التي توكل إليها.

واستطاع الفريق البحثي تدريب الروبوت عبر تطبيق نموذج "سكيل ميميك" (SkillMimic)، وهو نموذج ذكاء اصطناعي قادر على التعلم من مقاطع الفيديو التي تضم البشر والبيانات الواردة من "بذلات تتبع الحركة".

ويختلف ما تمكن الفريق البحثي من القيام به عما قامت به "تويوتا" منذ عدة أعوام، إذ استطاعت الأخيرة تدريب روبوت لرمي كرات السلة فقط من مكان ثابت، ولكن ما حدث مع روبوت "جي 1" كان أكثر تعقيدا من ذلك.

فقد استطاع هذا الروبوت التحرك بحرية في الملعب ورمي الكرات والتحكم فيها وحتى مناورة خصمه بسهولة وليونة كاملة، وذلك بدلا من الوقوف في مكان ثابت مثلما كانت الحال مع روبوت "تويوتا".

يذكر أن روبوت "جي 1" متاح حاليا للشراء من قِبَل الباحثين والمعاهد البحثية والشركات المختلفة فضلا عن الأفراد بسعر يصل إلى 13 ألف دولار، ولكنه يأتي دون تدريب ويحتاج المستخدم لتدريبه بشكل مخصص لتحقيق النتائج المرجوة منه.