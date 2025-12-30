شاهد.. الروبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية

أعلنت شركة الروبوتات الصينية "يو بي تيك روبوتيكس" أنها ستكون المسؤولة عن نشر الروبوتات البشرية على الحدود بين الصين وفيتنام في صفقة وصلت قيمتها إلى 37 مليون دولار، وفق تقرير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وتنوي السلطات في مدينة فانغتشنغ غانغ، وهي مدينة ساحلية تقع في منطقة غوانغشي ذاتية الحكم الجنوبية، استخدام الروبوتات لمساعدة سلطات مراقبة الحدود بالمدينة، إذ تقوم بتوجيه المسافرين وتنظيمهم في المراكز الحدودية، فضلا عن إجراء بعض المهام اللوجستية ومراقبة الحدود.

وكانت الشركة أعلنت عن طراز "ووكر إس 2" في يوليو/تموز الماضي، واصفة إياه بأنه أول نموذج روبوت بشري قادر على تغير بطاريته بنفسه دون تدخل بشري.

وتهدف الشركة لتسليم أكثر من 500 روبوت قبل بداية العام المقبل، وقد بدأت في شحن الروبوتات بالفعل منذ الشهر الماضي، مع وصول إجمالي الطلبات على الروبوت إلى أكثر من 150 مليون دولار.

كما تتوقع الشركة أن تصل شحناتها إلى 10 آلاف وحدة بحلول عام 2027، مع سعيها لمضاعفة الإنتاج 10 مرات خلال العام المقبل، وفق ما جاء في التقرير.

وتتزامن هذه الخطوة مع توسع الحكومة الصينية في الاعتماد على الروبوتات بمختلف أشكالها في العديد من المواقع الحكومية، فضلا عن الاستخدام الموسع بالشركات.

تبنٍّ واسع للروبوتات

ويؤكد التقرير أن السلطات الصينية بدأت استخدام الروبوتات بعدد من المواقع والأماكن الحساسة المختلفة، إذ ظهرت الروبوتات البشرية في مطار هانغتشو شياوشان الدولي وهي تجيب على أسئلة المسافرين وتساعدهم.

وظهرت مجموعة من المنشورات في منصات التواصل الاجتماعي التي تشير إلى استخدام روبوتات كروية التصميم تحمل أسلحة وأدوات غير مميتة من قبل قوات الشرطة الصينية.

كما أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا الصينية قائمة بأعضاء اللجنة الوطنية للروبوتات البشرية، برئاسة كبير مهندسي الهيئة التنظيمية شي شاوفينغ مع وجود العديد من الأسماء البارزة من كبرى شركات الروبوتات الصينية مثل مؤسس شركة "يوني تري" الرائدة في الروبوتات، وانغ شينغشينغ، والمؤسس المشارك لشركة "آجي بوت" بنغ تشيهوي، ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة "يو بي تيك" شيونغ يوجون، بالإضافة إلى جيانغ لي، كبير العلماء في المعهد الوطني للبحوث العلمية في شنغهاي.