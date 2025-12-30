آبل تطرح 25 منتجا جديدا خلال عام 2026

تخطط "آبل" لطرح أكثر من 20 منتجا بدءا من مطلع العام المقبل تماشيا مع خطة الطرح الجديدة التي تتبعها الشركة في السنوات الماضية، وفق تقرير موقع "9 تو 5 ماك" التقني.

ويشير التقرير إلى أن الشركة تنوي طرح 25 منتجا في المجمل تشمل الهواتف الجديدة المطروحة في سبتمبر/أيلول المقبل ومجموعة من الحواسيب المحمولة واللوحية وحتى الأجهزة المنزلية والشاشات.

وتبدأ آبل عامها بطرح الجيل الجديد من أجهزة "آيفون 17 إي" الذي يعد النسخة الاقتصادية من هواتف "آيفون 17″، مع مزايا مقاربة باستخدام معالج "إيه 19" (A19) وعدسة الكاميرا الأمامية الجديدة.

وفي سبتمبر/أيلول المقبل تطرح الشركة الجيل الجديد من هواتف "آيفون 18" بنسختيه "برو" و"برو ماكس"، فضلا عن النسخة القابلة للطي التي لم يتم التأكيد على اسمها حتى الآن.

كما تنوي الشركة تقديم الجيل الجديد من متتبعاتها "إير تاغز 2" (AriTags 2) مع الجيل الجديد من الساعات الذكية وسماعاتها اللاسلكية "آير بودز برو 3″، وتنوي الشركة أيضا طرح مجموعة من مكبرات المنزل الذكية المحسنة.

وعلى صعيد الحواسيب المحمولة، تضيف الشركة الحواسيب المعتمدة على شريحة "إم 5" الرائدة الخاصة بها خلال هذا العام سواء كانت "ماك بوك آير" بالنسخة القياسية للشريحة، أو "برو" بالنسخة الاحترافية.

كما يؤكد التقرير نية آبل طرح حاسوب محمول يعتمد على معالجات "آيفون" بألوان جديدة موجهة للطلاب بشكل عام، دون الكشف عن اسمه، ويتوقع طرحه في موسم الشتاء أو الخريف.

وتقدم الشركة شريحتها الجديدة "إم 6" مع نهاية هذا العام في حواسيب "ماك بوك برو" التي تأتي مع شاشات قابلة للمس وتغيرات كبيرة في التصميم.

ويعد العام المقبل محوريا لشركة آبل بشكل عام، إذ تنوي تقديم نسخة "سيري" الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي في مارس/آذار المقبل.

إعلان

يذكر أن المدير التنفيذي للشركة تيم كوك ينوي مغادرة منصبه هذا العام وفق تقارير سابقة، وذلك بعد أن ظل فيه لمدة جاوزت 10 أعوام بعد تنحي ووفاة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي السابق ستيف جوبز.