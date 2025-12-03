"ليفة صينية" قادرة على إخفاء الطائرات الحربية تثير الجدل بالمنصات

تفاعل مغردون مع إعلان الجيش الصيني عن تطوير طلاء مبتكر مصنوع من "نبتة الليفة" قادر على إخفاء الطائرات الحربية عن أنظمة الرادار بنسبة امتصاص تصل إلى 99.99% من الموجات الكهرومغناطيسية.

ويعتمد الابتكار الصيني على تنظيف الليفة وتجفيفها ثم تسخينها وتحويلها إلى كربون قادر على حبس موجات الرادار، مع إضافة جسيمات "النيكل كوبالت" المغناطيسية التي تمتص الموجات أيضا، ويُطحن الخليط ويحول إلى بودرة تُمزج مع الطلاء.

ويقلل هذا الطلاء الإشارة المنعكسة من الطائرة حتى 700 مرة، مما يعني أن طائرة كان يظهر مقطعها الراداري بحجم 50 مترا مربعا تصبح أقل من متر مربع واحد، فيراها عامل الرادار كذبابة أو حمامة.

ويتميز الطلاء الجديد برقته الشديدة التي لا تؤثر على وزن الطائرة أو طبيعة معدنها، على عكس الطلاءات التقليدية التي تشكل عبئا على الطائرات الشبحية المحسوب وزنها بالغرام.

ويخفي هذا الطلاء الطائرات عن أكثر الرادارات تطورا في العالم، وهي رادارات النطاق "كيه يو" التي تعمل بترددات بين 12 و18 غيغاهرتزا، والمستخدمة لدى أميركا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي سياق المقارنة، يُعد طلاء التخفي "رام" الذي تستخدمه أميركا على طائراتها الشبحية من أغلى المواد العسكرية في العالم، حيث تكلف إعادة طلاء طائرة "إف 22" ملايين الدولارات.

أما طلاء الليفة الصيني فيتميز برخص ثمنه وإمكانية إنتاجه بكميات ضخمة مقارنة بالمواد الشبحية التقليدية المصنوعة من بوليمرات وجسيمات مغناطيسية مكلفة.

انقسام ردود الفعل

وأبرزت حلقة (2025/12/3) من برنامج "شبكات" انقسام ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بين معجبين بالتفوق التقني الصيني ومتخوفين من تداعياته على الاستقرار العالمي، في حين رأى آخرون أن الفكرة ليست جديدة كليا.

وبحسب المغرد كريم، فإن الابتكار يستحق الإشادة، وتوقع استخدامه على أحدث المقاتلات، إذ كتب:

سمعت ممكن يستخدمونه على طائرات "الجي 36" اللي لسا بيطوروها، يعني بتكون طائرة متطورة + مخفية + جديدة.. الصين تتفوق

ومن جهة أخرى، أبدت المغردة مريم قلقها من تداعيات هذا السباق التسليحي بقولها:

فكرة إن الصين تكرس جهودها للتسابق بهذا الشكل مع الغرب تعني أننا لن نرى عالما مسالما في السنوات المقبلة، الجماعة يعملون على إخفاء الطائرات المقاتلة

وفي سياق مختلف، نسب المغرد محمد الابتكار إلى سياقه التاريخي بقوله:

المواد الشبحية ليست فكرة جديدة، أميركا من سنين تستخدم طلاء، يمكن الفرق أن الصين فكرت بمواد مبتكرة للطلاء، أما المقاتلات الشبحية فموجودة

من ناحيته، تساءل المغرد رشيد عن الميزة الحقيقية للابتكار رغم إشادته بتأثير الصين، حيث كتب: