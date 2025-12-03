"غوغل" تحاكي "آبل" في أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي في "أندرويد 16"

تحصل هواتف "أندرويد" على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في النسخة الأخيرة من نظام "أندرويد 16" وذلك عقب أن كانت حصرية لأجهزة "بيكسل" فقط الفترة الماضية، وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وتعمل ميزة "غوغل" مع تطبيقات الدردشة فقط على عكس "آبل" التي أطلقت الميزة لجميع التطبيقات الموجودة في نظامها، ويعني هذا أننا لن نرى ملخصات أخبار أو بريد إلكتروني خاطئة.

ويضم التحديث أيضا نسخة "غوغل" من ميزة أهمية الرسائل والمعلومات الموجودة في "آي أو إس" إذ تقوم الميزة بتجميع الرسائل غير الهامة وإيقاف التنبيهات الخاصة بها في حال كانت غير هامة.

كما يمنح "أندرويد 16" المستخدمين القدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية مع أيقونات وأشكال خاصة، ويستطيع النظام أيضا تحويل التطبيقات إلى الوضع المظلم بشكل تلقائي حتى وإن لم يكن التطبيق يدعمها.

وتحصل مزايا التحكم الأبوي في "أندرويد 16" على واجهة جديدة وإمكانية وصول ميسرة من إعدادات الهاتف بشكل سريع، فضلا عن مزايا الترجمة المباشرة التي تعرض مشاعر المستخدمين في البث المباشر.

وتصل التحديثات الجديدة للهواتف المحمولة التي تدعمها بشكل تدريجي بدءا من اليوم، وتتضمن قائمة الهواتف التي تحصل على التحديث عددا من الهواتف الرائدة مثل "غلاكسي زي فليب 7" وغيرها من هواتف "أوبو" و"وان بلس".