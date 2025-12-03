سام ألتمان يعلن حالة الطوارئ.. والسبب "غوغل"

أعلن سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" حالة الطوارئ داخل الشركة مُحوّلًا جهود الشركة ومطوريها لتحسين "شات جي بي تي" وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني.

وكشفت التقارير التي نشرتها "وول ستريت جورنال" و"ذي إنفورميشن" عن مذكرة داخلية من ألتمان لموظفيه يعلن فيها عن تأجيل العمل على مشاريع مستقبلية مثل الإعلانات والمساعد الشخصي "بالس" من أجل التركيز على تحسينات "شات جي بي تي"، مشيرا إلى أن الشركة تعلن "الكود الأحمر" إشارة لدخولها وضع الطوارئ.

وتشمل التحسينات التي ينوي ألتمان العمل عليها تحسينات في السرعة والكفاءة والتخصيص، بالإضافة إلى القدرة على إجابة المزيد من الأسئلة.

وتتضمن حالة الطوارئ التي أعلن عنها ألتمان اجتماعات يومية للعاملين على تطوير "شات جي بي تي" ونقل العديد من الفرق المؤقتة للعمل على الأداة.

وتعكس حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة اقتراب المنافسين منها عقب طرح "غوغل" مؤخرا لنموذج "جيميناي 3" والتحسينات العديدة التي طبقتها "آنثروبيك" على نموذجها للبرمجة.

وكانت "غوغل" سابقا أعلنت عن حالة طوارئ عقب ظهور "شات جي بي تي"، ولكن الأمور تغيرت كثيرا عقب إعلان الشركة عن "نانو بانانا" و"جيميناي 3″ تحديدا.

وتأتي هذه التقارير على خلفية تقارير سابقة عن قلق ألتمان من سرعة التطور الذي وصلت إليه "غوغل" وإنجازاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.