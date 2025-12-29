ماذا ينتظرنا في "سي إي إس" 2026؟

يبدأ مؤتمر الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية 2026 (سي إي إس 2026) فعالياته في مطلع العام المقبل، وتحديدا السادس من يناير/كانون الثاني ولمدة 3 أيام تتباهى فيه الشركات التقنية بأحدث الابتكارات التي وصلت إليها، وفق تقرير موقع "ديجيتال تريندز" التقني.

ويشير التقرير إلى ظهور العديد من المنتجات الجديدة والرائدة التي يتوقع ظهورها في المؤتمر المقبل والذي يعد أضخم حدث تكنولوجي سنوي في العالم، ولكن غالبية التوقعات كانت تجاه قطاعات بعينها سواء كانت توقعات من خبراء "ديجيتال تريندز" أو موقع "زد نيت" التقني، وفيما يلي أهم هذه التوقعات:

1-الكشف عن الجيل الجديد من بطاقات "آر تي إكس 50" (RTX 50)

يشير تقرير "ديجيتال تريندز" إلى أن "إنفيديا" ستكشف عن الجيل الجديد من معالجاتها الرسومية المحسنة "آر تي إكس 50 سوبر" (RTX 50 Super) خلال فعاليات المؤتمر المقبل.

وجرت العادة أن يأتي جيل "سوبر" مع تحسينات طفيفة على الأداء في الجيل الذي يسبقه فضلا عن انخفاض سعر البطاقات من الجيل السابق.

كما نشهد في العادة زيادة حجم الذواكر العشوائية المستخدمة في البطاقات، ولكن مع أزمة شرائح الذواكر الحادثة حاليا قد لا يحدث هذا الأمر.

كما يؤكد التقرير أن "إنفيديا" لن تطرح البطاقات الجديدة حتى وقت لاحق في العام المقبل، إذ يشهد المؤتمر فقط الكشف عن الجيل الجديد وبعض الاختبارات الخاصة به.

2-عتاد الذكاء الاصطناعي

تضم فعاليات مؤتمر "سي إي إس" عادة الكشف عن العديد من الأجهزة الذكية الجديدة التي يمكن ارتداؤها، ومع تنامي اهتمام الشركات بمنتجات الذكاء الاصطناعي قد نرى أجهزة ذكاء اصطناعي جديدة قابلة للارتداء.

وفي الفترة الماضية، ظهرت النظارات الذكية كواحدة من أهم الابتكارات التي تسعى الشركات لطرحها وتقديمها لمستخدميها مع تنوعات عديدة في تصميماتها وآليات استخدامها.

لذلك قد نرى مجموعة جديدة من النظارات الذكية التي تطرحها الشركات في المؤتمر، سواء كانت من كبرى الشركات مثل "ميتا" أو حتى من الشركات الناشئة.

ويُتوقع أيضا أن نرى الذكاء الاصطناعي في الخواتم الذكية والساعات الذكية، وفق تقرير موقع "زد نيت" التقني.

3-هواتف أكثر إبداعا

شهد عام 2025 طرح مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية الجديدة والهواتف التي تقبل الطي لأكثر من مرة، وذلك من شركة "هواوي" و"سامسونغ" على حد سواء.

ويتوقع تقرير "زد نيت" أن نرى جيلا جديدا من الهواتف الفريدة والمبتكرة التي لا تلتزم بتصميم الهاتف التقليدي خلال مؤتمر "سي إي إس".

ولكن لن تكون هذه الهواتف من الشركات الرائدة في القطاع مثل "سامسونغ" أو "آبل"، ولكن على الأغلب ستكون من الشركات الأخرى مثل "هواوي" أو "هونر" وغيرها.

وشهد هذا العام طرح عدة هواتف رائدة بتصميمات مبتكرة ومن بينها "آيفون إير" الذي حاز على لقب أنحف "آيفون" تطرحه "آبل" على الإطلاق.

4-روبوتات مفيدة

يشهد مؤتمر "سي إي إس" دوما طرح العديد من المنتجات الرائدة والأجهزة الذكية، ولكن قطاع الأجهزة المنزلية والروبوتات يكون الأكثر إثارة بالمؤتمر لتسابق الشركات للكشف عن ابتكاراتها الجديدة.

ويتوقع موقع "زد نيت" و"ديجيتال تريندز" أن تظهر الروبوتات المنزلية بقوة على ساحة المؤتمر هذا العام، خاصة بعد احتدام السباق بين الشركات لطرح روبوتات بشرية ذكية ومفيدة.

وربما تظهر هذه الروبوتات أيضا في أرضية المعرض كمشاركين أو أثناء فعاليات استعراضية، ولا يعني هذا أن كل الروبوتات التي ستظهر في المعرض ستكون جديدة تماما، فقد نرى روبوتات تم الإعلان عنها سابقا وتحسن أداؤها كثيرا.

5-جيل جديد من أجهزة التلفاز الذكي

تطورت أجهزة التلفاز كثيرا في السنوات الماضية بفضل طرح العديد من التقنيات الرائدة، ودائما ما تتسابق الشركات لطرح هذه المنتجات الجديدة في مؤتمر "سي إي إس".

ويرى موقع "ديجيتال تريندز" أن هذا العام يشهد طرح عدد من أجهزة التلفاز الذكي التي تأتي بشرائح "مايكرو ليد" و"ميني ليد" فائقة الجودة.

وذلك إلى جانب أجهزة التلفاز المبتكرة القابلة للطي والتي تظهر من أماكن تخزين خاصة بها، فضلا عن الجديد في هذا القطاع الذي تطوره الشركات باستمرار.