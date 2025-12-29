سامسونغ تدرس استخدام بطارية بسعة 20 ألف ملي أمبير في هواتفها

تعمل شركة سامسونغ حاليا على تطوير بطاريات جديدة مزودة بخلايا تصل سعتها إلى 20 ألف ملي أمبير في الساعة، وذلك وفق تقرير موقع "دبليو سي سي إف تيك" التقني.

ويشير التقرير إلى الشركة الكورية الجنوبية تعتزم استخدام بطاريات السيليكون والكاربون الجديدة التي توفر سعات أكبر من بطاريات أيونات الليثيوم المعتادة، فضلا عن كونها أكثر أمنا واستقرارا منها.

وتتكون بطارية سامسونغ المزدوجة من خليتين منفصلتين، الأولى بسعة 12 ألف ملي أمبير في الساعة وسمك 6.3 مليمترات، والثانية بسعة 8 آلاف ملي أمبير للساعة وسمك 4 مليمترات.

ويؤكد التقرير كون البطارية اختبارية حتى هذه اللحظة، إذ ما زالت تواجه مشاكل الانتفاخ التي تؤدي إلى الانفجار في النهاية، ولكن يبدو أن الشركة تعمل بشكل جاد لتطويرها واستخدامها في هواتفها المستقبلية.

وكانت سامسونغ تعرضت لمجموعة من الانتقادات الواسعة من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتمادها على بطاريات بسعة 5 آلاف ملي أمبير في الساعة حتى يومنا هذا مقارنة مع 10 آلاف ملي أمبير في الساعة لبعض الهواتف الصينية مثل هواتف شركة شاومي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونغ لديها ذكرى سيئة مع الهواتف ذات البطاريات كبيرة السعة وغير المستقرة، إذ طرحت في عام 2016 الجيل السابع من هاتفها الرائد "غالكسي نوت" مع بطارية بسعة 3500 ملي أمبير في الساعة والتي كانت تعتبر سعة كبيرة آنذاك.

ولكنّ المستخدمين تفاجؤوا بمنعهم من حمل هذا الهاتف معهم في الطائرات بسبب بعض حوادث انفجار البطارية التي تسببت في أضرار جمة للمستخدمين والشركة على حد سواء، وذلك وفق بيان الشركة آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، آثرت سامسونغ استخدام البطاريات ذات السعات المنخفضة مع سرعة شحن متوسطة ليكون الهاتف أكثر أمنا وتتجنب حدوث أزمة مماثلة.