خوفا من القضايا.. "أوبن إيه آي" تعلن عن وظيفة جديدة

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" نيتها توظيف مسؤول تنفيذي مختص بدراسة المخاطر الناشئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عدة مجالات من بينها الأمن السيبراني والصحة العقلية تحت مسمى رئيس قسم الاستعدادات، وذلك وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.

ويؤكد موقع الشركة الرسمي أن مهمة رئيس قسم الاستعدادات هي التأكد من تنفيذ أطر الأمن والحماية والاستعداد التي تضعها الشركة لتتعامل مع المخاطر والأزمات الناتجة عن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.

كما قامت الشركة بتحديث أطر العمل والاستعداد الخاصة بها لتواكب المخاطر الناتجة عن نماذج الذكاء الاصطناعي سواء كانت على صحة المستخدمين النفسية أو مخاطر سيبرانية.

ومن جانبه، وصف سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" هذه الوظيفة بأنها "مرهقة" في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، مضيفا أنها وظيفة "محورية" وتأتي في وقت بالغ الأهمية.

وتابع ألتمان تغريدته في الاعتراف بمخاطر الذكاء الاصطناعي والنماذج المتطورة منه، مؤكدا أن النماذج لها مخاطر سيبرانية ومخاطر على الصحة النفسية للمستخدمين.

ومن المتوقع أن يصل راتب هذه الوظيفة سنويا إلى أكثر من نصف مليون دولار مع حصة من أسهم الشركة، إذ سيكون رئيس قسم الاستعدادات في مواجهة المدفع عند تسبب "شات جي بي تي" في أي أزمة وفق ما جاء في تقرير منفصل من "بيزنس إنسايدر".

مسؤولية قانونية

ويأتي إعلان التوظيف هذا وسط مجموعة من الأزمات القانونية التي تواجهها "أوبن إيه آي"، وذلك عقب مجموعة من حالات الانتحار التي ارتبطت بشكل مباشر بالنموذج.

وتُعد حادثة شتاين-إريك سولبيرغ حين قتل والدته ثم انتحر إحدى أبرز القضايا المتعلقة بنموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، إذ كان سولبيرغ يخوض في محادثات مطولة مع النموذج عززت من انفصام الشخصية الذي يعانيه حتى وصل به الأمر لقتل والدته.

وبينما تحاول "أوبن إيه آي" تبرئة ذمتها من هذه القضية وغيرها، فإن وجود شخص يعمل على مواجهة مثل هذه المتاعب ويثبت أن الشركة أخذت حذرها ولا تقع المسؤولية عليها سيحمي الشركة من مواجهة المتاعب القانونية الكبرى مستقبلا.