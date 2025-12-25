ما نماذج العالم؟.. الخطوة التالية في تطور الذكاء الاصطناعي

سرقت نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الأضواء خلال السنوات الماضية بعد الكشف عن "شات جي بي تي" في نهاية عام 2022، ومنذ تلك اللحظة سعت أغلب الشركات إلى زيادة قوة هذه النماذج ومحاولة استخدامها في العديد من الأعمال وجوانب الحياة اليومية.

ولكن، ظل الباحثون يتساءلون عن قدرة الذكاء الاصطناعي في تعلم كيفية الحياة والتحرك في العالم الحقيقي بدلا من وصفه، ووفق تقرير نشره موقع "سي نت" التقني، فإن نماذج العالم جاءت لتجاوب عن هذا السؤال.

وتعد نماذج العالم نوعا أكثر تطورا من نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تستطيع توليد الأكواد والنصوص والصور بسهولة ويسر، فهي نماذج لها استخدامات أكثر تطورا من مجرد توليد النصوص والصور.

ثم قرر يان ليكون أحد عرَّابي الذكاء الاصطناعي ورئيس الباحثين السابق في "ميتا" أن يترك منصبه ويفتح شركة خاصة به تعمل في تطوير نماذج العالم، مما دفع المستخدمين للتساؤل عن نماذج العالم والفارق بينها وبين نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية.

ما هي نماذج العالم؟

يشير مفهوم نماذج العالم في الأساس إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المبنية لفهم وتوقع ماذا يحدث في بيئات محددة بناء على فهمها لآلية عمل العالم وقوانين الفيزياء الطبيعية.

ويمكن القول إن نماذج العالم هي ما تتيح للأذرع الروبوتية فهم كيف يمكنها حمل الأشياء وتحريكها دون تركها تسقط أو تحطيمها بسبب استخدام قوة مفرطة.

وبينما تعد نماذج العالم فكرة قديمة بعض الشيء، فإن الباحثين بدؤوا في دمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي اللغوية من أجل الاستفادة من قوة نوعي النماذج في نموذج جديد ذي استخدامات حقيقية يومية.

ويشير التقرير إلى أن مفهوم نماذج العالم ليس وليد اللحظة، إذ ظهر للمرة الأولى في عام 1950، ثم عاود الظهور مجددا في عام 2018 وهذا العام عندما قدمته مجموعة من الشركات الرائدة مثل "إنفيديا" أو غيرها.

وتتيح نماذج العالم اللغوية توليد مجموعة من العوالم التي تتبع قوانين العالم الحقيقي الفيزيائية ولكن باستخدام مجموعة من الأوامر النصية، ثم التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية.

ويمكنك كمثال أن تطلب من هذه النماذج توليد عالم يحاكي سباق الخيول من منظور الخيال الذي يمتطي الحصان الفائز ويحاول الوصول إلى خط النهاية، وسيقوم النموذج بتوليد عالم متكامل يحاكي هذا المنظور ويعرضه لك في شكل فيديو أو بيئة تفاعلية يمكنك استكشافها كما ترغب.

الاختلاف عن "شات جي بي تي"

من أجل فهم الفارق الحقيقي بين نماذج العالم ونماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية مثل "شات جي بي تي"، يجب معرفة الفارق في آلية عمل كل نموذج.

وتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي عبر توقع الجملة التالية أو الكلمة التالية التي تظهر بعد مجموعة من الجمل والنصوص بعينها، أي أنها لا تستطيع إنتاج معلومات جديدة من الصفر أو وصف تجاربها التي تراها في العوالم المختلفة.

ولكن نماذج العالم تركز على التعلم والتوقع عبر التعلم وفهم المفاهيم الحقيقية، فبينما تقوم النماذج اللغوية بوصف الجاذبية دون أن يكون لديها فهم حقيقي أو عميق للوزن وكتلة الأجسام والأرض، فإن نماذج العالم تصف الجاذبية بناء على فهمها لهذه الأمور.

ويمكن القول إن نماذج العالم مدربة على توقع التغيرات في البيئات والعوالم المختلفة بناء على اختلاف القواعد، فعندما تطلب من "شات جي بي تي" أن يتوقع ما قد يحدث في العالم إن اختفت الجاذبية، فإنه يقوم بتوليد هذا التوقع بناء على النصوص والمعلومات المتاحة له.

ولكن نماذج العالم تقوم بتوليد هذا التوقع بناء على فهم واقعي للجاذبية وتأثيرها في العالم والحياة وكل هذه الأمور، لذلك ستجد نماذج العالم تتوقع تأثير غياب الجاذبية على الكائنات والمياه والنباتات والهواء والأجرام السماوية المحيطة، وهو ما لن يستطيع "شات جي بي تي" الوصول إليه.

ويوضح جاد طريفي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة وكلاء الذكاء الاصطناعي "إنتيغرال إيه آي" (Integral AI) في حديثه مع موقع "سي نت" التقني أن نماذج اللغة العميقة تملك فهما مبسطا للعالم بعكس نماذج العالم التي تملك فهما أكثر عمقا.

كيف تعمل نماذج العالم؟

تعمل نماذج العالم بشكل مبسط على توقع ما قد يتغير في البيئة بناء على تغير بعض العوامل والأشياء فيها، وذلك وفق وصف "سي نت" في تقريرها.

ويشير التقرير إلى أن الباحثين يعتمدون على أسلوبين لتدريب نماذج العالم، الأول وهو جعل النموذج يولد العالم بشكل مباشر أثناء تحرك الشخص داخله، ويقوم النموذج بتوليد كل خطوة تباعا بدلا من توليد العالم بأكمله في البداية، ويشبه التقرير هذا التوجه بألعاب الفيديو وكيف تستجيب لتحركك داخلها.

وتعتمد الطريقة الثانية على بناء العالم بأكمله في البداية، ثم يقوم بالاستجابة للتغيرات التي تحدثها بداخله، وهو ما يتيح لك استكشاف العالم بشكل أفضل وأكثر دقة.

وبينما يتشابه التوجهان بعض الشيء، فإن الاستخدامات النهائية لكل توجه مختلفة، فالأول يمكن استخدامه مع الروبوتات المنزلية أو حتى في المصانع، حيث يتوقع الروبوت ما يجب عليه القيام به وأثره على البيئة المحيطة، ولكن الآلية الثانية يمكن استخدامها لاكتشاف المناطق المجهولة مثل الكهوف العميقة في المحيطات والبحار أو داخل البراكين الثائرة.

استخدامات غير محدودة

يصعب قصر وتوقع كافة الاستخدامات التي تحملها نماذج العالم بداخلها، فبفضل قوة التقنية المفرطة يمكنها تقديم كثير من الأشياء والمساعدة في كافة الاستخدامات اليومية، بدءا من الروبوتات وحتى دراسات الباحثين لحقب زمنية غابرة أو مناطق يصعب زيارتها.

ويؤكد إريك لانداو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيانات الذكاء الاصطناعي "إنكورد" في حديثه مع "سي نت" أن الاستخدام الأكثر وضوحا لنماذج العالم هو السيارات ذاتية القيادة والروبوتات.

ويضيف قائلا: "ستنتقل نماذج العالم من مجرد التنبؤ بالفيديو إلى نماذج قادرة على توليد مفاهيم مجردة. ومن المتوقع أن تُستخدم هذه النماذج على نطاق واسع في مجالات الروبوتات، وأتمتة العلوم، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب".

ويتوقع الباحثون أن تتوسع استخدامات نماذج العالم مستقبلا، وربما كان هذا هو السبب الذي دفع الكثير من الشركات للاستثمار فيها وتطويرها.