غوغل تتيح تغيير عناوين "جيميل" للمرة الأولى في تاريخها

تتيح غوغل قريبا إمكانية تغيير عنوان البريد الإلكتروني "جيميل" دون خسارة أي بيانات أو حسابات مرتبطة بهذا الحساب، وذلك حسب المستندات التي ظهرت في نسخة الدعم الهندية للخدمة وفق تقرير موقع "أندرويد آثورتي" التقني.

وتشير المستندات إلى أن غوغل تتيح للمستخدمين اختيار عنوان "جيميل" جديد بدلا من عنوانك القديم الذي يتحول إلى عنوان وهمي، ويمكنك استخدام العنوان القديم لتسجيل الدخول في حسابك أو حتى استقبال الرسائل عبره.

وتتوفر هذه الميزة بشكل تدريجي لكافة المستخدمين في المستقبل القريب، ولكنْ نظرا لعدد مستخدمي خدمات "جيميل" فإن فترة الإطلاق التدريجي قد تأخذ وقتا طويلا.

وتؤكد غوغل أن المستخدم لن يخسر أي بيانات أو معلومات في حسابه القديم، سواء كانت رسائل قديمة أو ملفات مخزنة في خدمات الشركة الأخرى المرتبطة بالإيميل.

ويمكن للمستخدمين تغيير عنوان "جيميل" مرة واحدة كل 12 شهرا بحد أقصى 3 مرات في المجمل، ويعني ذلك أنك تستطيع تغيير عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لمرة واحدة كل عام لمدة 3 أعوام.

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تمثل انتقالا كبيرا في تجربة خدمات البريد الإلكتروني من الشركة، إذ كان العديد من المستخدمين يفكر في الحصول على عنوان بريد جديد وخسارة كل البيانات المرتبطة بالعنوان القديم.

وتعد خدمة "جيميل" من أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخداما في العالم، إذ تشير الإحصاءات من موقع "ستاتيستا" المختص بالإحصائيات إلى أن "جيميل" تملك أكثر من 1.8 مليار مستخدم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويتوقع أن عدد المستخدمين ارتفع كثيرا في العام الماضي.

ويحتاج المستخدم إلى حساب "جيميل" للاستفادة من خدمات غوغل المختلفة فضلا عن استخدام هواتف أندرويد، ورغم أن الشركة تتيح استخدام عناوين البريد الخارجية مع هواتف أندرويد، إلا أن غالبية المستخدمين يفضلون استخدام جيميل.

لذلك، كلما زاد عدد هواتف أندرويد المستخدمة في العالم، زادت بالتبعية معها عناوين "جيميل" التي تعمل غوغل على خدمتها.