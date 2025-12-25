"شات جي بي تي" يشارك توقعاته أسعار بيتكوين في 2026

كشف تقرير لموقع "فينبولد" المختص بالعملات الرقمية توقعات "شات جي بي تي" لسعر بيتكوين خلال عام 2026، وذلك عقب أن شهدت العملة الرقمية عاما متقلبا هوت فيه من 120 ألف دولار إلى أقل من 85 ألف دولار تقريبا.

وقام "شات جي بي تي" بتحليل مجموعة من البيانات والأرقام الواردة من المصادر الإخبارية المختلفة مع دراسة أداء العملة الرقمية خلال الأعوام المقبلة، وبناء على ذلك بنى 3 توقعات مختلفة: السيناريو الأساسي والأقرب إلى الحدوث، ثم السيناريو الأفضل وأخيرا السيناريو الأسوأ.

الوصول إلى 220 ألف دولار

يرى "شات جي بي تي" أن سعر بيتكوين في أفضل الحالات يتراوح بين 180 ألف دولار و220 ألف دولار، وذلك بناء على التدفقات المستمرة لصناديق الاستثمار المتداولة من المستثمرين السياديين فضلا عن الاهتمام العالمي بالعملة والقبول الأعمق لها كمخزون إستراتيجي.

وفي هذه الحالة، قد نرى بيتكوين تعيد الصعود الذي شهدته في أواخر الدورة الماضية، على الرغم من أن المكاسب ستظل أكثر اعتدالا مما كانت عليه في الأسواق الصاعدة السابقة.

وفي أسوأ الحالات، يتوقع "شات جي بي تي" أن ينخفض سعر بيتكوين ليصل إلى 70 ألف دولار وحتى 95 ألف دولار، وذلك بسبب الانخفاضات الاقتصادية الكلية التي تتسم بتجنب المخاطر لفترة طويلة أو الاضطرابات والتدفقات الكبيرة الخارجة من العملة.

ولكن يقدم "شات جي بي تي" سيناريو ثالثا أقرب إلى الواقع وأكثر منطقية، وهو عودة بيتكوين إلى منطقة 110 إلى 160 ألف دولار خلال عام 2026، مع كون متوسط سعرها في حدود 135 ألف دولارا تقريبا.

وتتسق هذه التوقعات مع آراء الخبراء الذين يرون أن بيتكوين ستحافظ على مستويات أعلى بكثير من المستويات السابقة كما تكافح لتحصيل زخم صعودي دون دخول سيولة كبيرة أو محفز اقتصادي كلي.

ويشير التقرير إلى أن توقعات "شات جي بي تي" تؤكد أن سعر بيتكوين لم يعد مرتبطا بمعدل الطلب على العملة بشكل أساسي، إذ تلعب الصناديق الاستثمارية والجهات السيادية التي قررت الاستثمار في العملة دورا محوريا في تحديد سعر العملة.

ويضيف بأن هذه التوقعات تعكس نضج سوق العملات الرقمية وتحديدا بيتكوين مقارنة مع الدورات السابقة، إذ انخفض معدل التقلبات في سعر العملة فضلا عن تراجع المضاربات التي كانت تتم عليها، وهو ما يجعل بيتكوين تتصرف كسلعة رقمية حساسة.

أهمية توقعات "شات جي بي تي"

تعد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية على غرار "شات جي بي تي" من الأدوات المميزة في مراجعة وتحليل الأنماط المختلفة سواء كانت اقتصادية أم غيرها، وهذا يجعله أكثر قدرة على توقع النتائج النهائية بناء على الأنماط المختلفة، ولكن ينطبق هذا الأمر على كافة نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة.

ويذكر بأن "شات جي بي تي" كان أداة الذكاء الاصطناعي الأضعف في تجربة بدأت منذ عدة شهور تم خلالها منح كل أداة على 10 آلاف دولار وطلب منها استخدامها في تداول العملات الرقمية.

ويشير تقرير منفصل نشره موقع "ديجي واتش" إلى أن نموذج "ديب سيك" كان صاحب الريادة في هذه التجربة، إذ تمكن من تحقيق أرباح، في حين حقق "شات جي بي تي" خسائر وصلت إلى 40% من قيمة الاستثمار الأولية التي حصل عليها.