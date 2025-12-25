بعد اليابان وأوروبا.. آبل تتيح متاجر التطبيقات الخارجية في البرازيل

تتيح آبل في العام المقبل إمكانية تثبيت متاجر التطبيقات الخارجية في نظام "آي أو إس" بالبرازيل، وذلك عقب خسارتها لقضية ضد هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة عقب إتاحة آبل الأمر ذاته في اليابان منذ عدة أسابيع وأوروبا مؤخرا، إذ أصبح يمكن للمستخدمين في هذه المناطق استخدام متاجر التطبيقات الخارجية في هواتفهم.

ولا يقتصر قرار هيئة مكافحة الاحتكار في البرازيل على إتاحة متاجر التطبيقات الخارجية فقط، بل يتيح للمطورين استخدام خدمات الدفع الخارجية داخل تطبيقات الشركة.

كما لن تستطيع آبل عرض تحذيرات شديدة اللهجة أو قاسية عند محاولة استخدام متاجر التطبيقات الخارجية أو خدمات الدفع الخارجية، ويجب أن تكون هذه التنبيهات محايدة قدر الإمكان.

ومن جانبها، أكدت الشركة نيتها الالتزام بقرارات هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية، مشيرة إلى أن إتاحة هذه الأمور يعرض مستخدميها لخطر الهجمات السيبرانية.

ويشير التقرير إلى أن هذه القضية بدأت في عام 2022 عندما قدمت منصة "ميركادو ليبر" (MercadoLibre) للتجارة الإلكترونية، والتي تتخذ من الأوروغواي مقرا لها، شكوى ضد آبل.

وتستمر الاتفاقية بين هيئة الاحتكار وآبل لمدة 3 سنوات تبدأ من العام المقبل، إذ يجب أن تلتزم الشركة بهذه القرارات في مدة لا تتجاوز 105 أيام وإلا تتعرض لغرامات متزايدة.

ويشير تقرير منفصل من موقع "ذا فيرج" التقني إلى أن آبل تحصد 5% كرسوم على عمليات الشراء التي تتم عبر المتاجر الخارجية، وذلك مقارنة مع 25% من عمليات الشراء التي تتم داخل متجرها وباستخدام واجهة الدفع الخاصة بها.