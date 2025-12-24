6 حِيل لجعل تجربة استخدام "آي أو إس 26" مختلفة تماما

شكّل طرح "آي أو إس 26" حدثا محوريا في سجل "آبل" لعام 2025، فقد غيّرت الشركة به عدة جوانب كانت أساسية في الأنظمة السابقة، من بينها الواجهة، فضلا عن مجموعة من المزايا الخفية التي لا تظهر للمستخدمين من النظرة الأولى.

ويأتي جزء كبير من هذه المزايا لاستبدال بعض المزايا والإضافات التي كانت تتم عبر تطبيقات خارجية، وذلك استجابة لطلبات العديد من المستخدمين حول العالم، ومن أبرز هذه المزايا:

1-التحكّم في الأصوات بشكل منفصل

يتيح نظام "آي أو إس 26" إمكانية التحكم في درجات الصوت المختلفة لكل مصدر أصوات مختلف سواء كان مقاطع موسيقى أو مقاطع فيديو وغيرها.

ويمكنك تفعيل هذه الميزة مباشرة من خلال قائمة الإعدادات الموجودة في الهاتف ثم اختيار التحكم في الصوت واللمس، ومن هناك يمكنك خفض صوت الخاص بنغمة الرنين لصالح مقاطع الفيديو والعكس صحيح.

وما يقوم به هذا الخيار تحديدا هو التحكم في مستوى نغمة الرنين وإن كان يتم خفضه عند استخدام أزرار الصوت أم لا، كما توفر هذه الخاصية مجموعة من خيارات الصوت المتقدمة لتلائم البيئات المختلفة سواء كانت ضجيجا أو هادئة وهكذا.

2- التحكم في تنبيهات المكالمات

يعرض نظام "آي أو إس 26" المكالمات الواردة بأكثر من طريقة مختلفة، فإما يقوم بعرض الشريط العلوي المصغر أو عرض التنبيه المكبر على الشاشة بأكملها.

ويمكنك التحكّم في هذه الإعدادات بشكل مباشر من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار تطبيق الهاتف، وبعد ذلك تجد أمامك مجموعة من الخيارات من بينها آلية التنبيه على المكالمات الواردة.

ويمكنك الضغط على هذا الخيار ليظهر أمامك خياريين بشكل أساسي، الأول وهو التنبيه عبر الشريط العلوي أو ملء الشاشة بالكامل.

3- خيارات تحكم أكثر احترافية في الكاميرا

قدمت "آبل" مجموعة متنوعة من التحسينات في تطبيق الكاميرا الخاص بالنظام في "آي أو إس 26″، وهذه التحسينات شملت إضافة خيارات أكثر احترافية للتحكم في الصور الناتجة.

ومن بين هذه الاختيارات هي التحكم في وضع التقريب البصري بشكل يدوي، فضلا عن إرسال التنبيهات عندما تكون العدسة بحاجة لتنظيف.

كما يتيح لك النظام الآن تعديل مقاطع الفيديو الموجودة بعد التقاطها دون الحاجة لاستخدام أي تطبيق خارجي مع وجود أداة لتنظيف وإزالة الأشياء غير المرغوب بها في الصور.

وتأتي هذه المزايا الجديدة كجزء من محاولة "آبل" لتحسين تجربة التقاط الصور والفيديو عبر هواتفها بشكل مباشر، وهو السبب الذي جعل الشركة تتيح التصوير باستخدام معايير مختلفة.

4-التحكّم في مدة غفوة التنبيهات

في السابق، لم يكن متاحا التحكم في مدة الغفوة الافتراضية والتي تبلغ 9 دقائق، لذلك بعد كل تنبيه كان المستخدم يحتاج لضغط الغفوة أكثر من مرة إن كان يرغب في أكثر من 15 دقيقة.

ولكن أصبح متاحا بعد التحديث الأخير للنظام اختيار مدة الغفوة التي تفضّلها، بدءا من دقيقة واحدة حتى 15 دقيقة، وهو الأمر الذي يوفر خيارات تحكّم أكثر قوة في المنبه، فضلا عن أن هذه الميزة بمفردها كانت من الأسباب التي تجعل المستخدمين ينتقلون لتطبيقات منبه خارجية.

5- تخصيص كل جهة اتصال بشكل فردي

يتيح نظام "آي أو إس 26" تخصيص جهات الاتصال بالشكل الذي ترغب فيه، بدءا من اختيار صورة كاملة للشاشة وحتى نغمة تنبيه مفصلة لكل جهة اتصال.

كما تستطيع اختيار آلية اهتزاز بشكل منفصل لكل جهة اتصال موجودة في هاتفك، وهي آلية تتيح لك التعرف على سبب الاتصال دون النظر في الهاتف.

6- التفريغ الصوتي لحلقات البودكاست ومشاركته

يوفر النظام إمكانية التفريغ الصوتي لمحتوى حلقات البودكاست كما ترغب، فيمكنك اختيار اللحظات المهمة التي ترغب في تفريغها الصوتي عبر استخدام تطبيق البودكاست الخاص في "آبل"، وذلك سواء إن زود صانع البودكاست التطبيق بالتفريغ الصوتي أم لا.

كما يمكنك مشاركة التفريغ الصوتي مباشرة من داخل تطبيق البودكاست، وذلك عبر الضغط على الجزء الذي ترغب في مشاركته داخل التطبيق.

ويضم النظام أيضا مجموعة متنوعة من المزايا المختلفة والحيل التي ما زال المستخدمون يكتشفونها بعد شهور من طرح النظام بشكل رسمي لكافة المستخدمين.