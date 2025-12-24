نسخ وهمية من "آيفون فولد" تصل إلى المستخدمين

بدأت نسخ وهمية من جوالات شركة آبل القابلة للطي المزمع طرحها في سبتمبر/أيلول المقبل رسميا بالظهور لدى المستخدمين، ويعود الفضل في ذلك إلى الطباعة الثلاثية الأبعاد، وفق تقرير نشره موقع "ماك ورلد" التقني.

ويشير التقرير إلى أن أحد المستخدمين قام بتطوير ملف للطباعة الثلاثية الأبعاد يحوي تصميما لجهاز "آيفون فولد" القابل للطي بناء على التسريبات والمعلومات التي ظهرت عن الجوال حتى الآن.

وبينما لا تعد النسخة مطابقة بالكامل لما تنوي آبل طرحه رسميا، فإنها تمنح المستخدمين فكرة أوضح عن شكل الهاتف وحجمه وكيفية الإمساك به.

ويشير التصميم إلى أن الشركة اختارت أن يكون شكل الهاتف عند فتحه وإغلاقه أقرب إلى الحواسيب اللوحية "آيباد ميني"، ويختلف هذا التوجه بشكل كبير عن هواتف أندرويد القابلة للطي، إذ تأتي بتصميم أكثر طولا ليحاكي الهواتف المعتادة.

ويتوقع الموقع أن تقدم آبل لمحات عن هذا الحجم الجديد للهواتف في مؤتمرها للمطورين الذي يقام عادة في يونيو/حزيران من كل عام، إذ قد تظهر إشارات له في الشيفرات البرمجية الاختبارية لنظام الشركة الجديدة "آي أو إس 27".

ويعد جوال آبل القابل للطي من الأجهزة المنتظرة بشدة لأنه يمثل الاختلاف الأكبر في تصميم أجهزة آيفون منذ طرح حجمي "برو" و"برو ماكس" في 2018.

وتشير تقارير منفصلة إلى أن الشركة ستطرح في سبتمبر/أيلول المقبل 3 أجهزة جديدة، وهي: "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" و"آيفون" القابل للطي، وذلك عقب أن أجلت طرح الجيل الثاني من أجهزتها النحيفة "آيفون إير" للإقبال الضعيف عليه.

وأما "آيفون 18" القياسي فتنوي الشركة طرحه بشكل منفصل في مطلع عام 2027، وهو الموعد الذي كان مخصصا لطرح جهازي "آيفون 17 إي" و"آيفون 16 إي" الاقتصاديين.

أن تأتي متأخرا

تأخرت "آبل" كثيرا في طرح جوالها القابل للطي، ويمكن القول إنها تأخرت أكثر من 6 سنوات عن بقية المنافسين من أمثال "سامسونغ" و"هواوي" و"غوغل".

إعلان

وطرحت "سامسونغ" الجيل الأول من جوالها القابل للطي "غالاكسي فولد" في عام 2019 برفقة "غالاكسي فليب" الذي يعد شكلا آخر من الهواتف القابلة للطي.

وتمكنت الشركات خلال الأعوام الماضية من تحسين جوالاتها القابلة للطي بشكل كبير، حتى أصبحت الآن تأتي مع مفصلات بعمر استخدام يصل إلى 500 ألف مرة في "غالاكسي زد فولد 7" الأحدث من سامسونغ وفق ما نشرته الشركة في موقعها الرسمي، فضلا عن طرح هاتف للطي بـ3 شاشات متحركة بدلا من شاشتين فقط.

ويرجح بعض الخبراء أن تكون آبل تأخرت في طرح جوالها القابل للطي لرغبتها في تقديم شاشة داخلية لا تظهر فيها أي علامات للطي، وذلك حتى تبدو الشاشة متصلة كأنها قطعة واحدة حسب تقرير منفصل من مجلة "بي سي مغازين".

ويشير التقرير إلى أن "آبل" تدخلت في كثير من تفاصيل آلية تطوير الشاشة الداخلية رغم كون سامسونغ هي المسؤولة عن تزويدها بالشاشات، مما يجعل شاشة هواتف آيفون الداخلية فريدة رغم كون سامسونغ المورد الرئيسي لها.

لذلك يتوقع الخبراء أن يصل سعر "آيفون" القابل للطي إلى 2400 دولار متخطيا بذلك أسعار الهواتف الأخرى القابلة للطي، إذ يأتي هاتف غلاكسي زد فولد 7 بسعر ألفي دولار وهاتف "بِكسل 10 فولد" بسعر 1800 دولار.