أفضل الجوالات في عام 2025

طرحت شركات الجوالات العديد من الطرز خلال عام 2025، وهو ما يجعل الاختيار من بينها والبحث عن أفضل الجوالات أمرا محيرا وصعبا في كثير من الأحيان.

ورغم التشابه الكبير بين طرز الجوالات أمام أعين المستخدم النهائي، فإن الاختلافات الطفيفة بين كل طراز وآخر تؤدي في النهاية إلى تجارب مختلفة بناء على تفضيلات كل مستخدم.

وبشكل عام، يمكن القول إن هذه الهواتف هي أفضل ما تم طرحه في عام 2025 من مختلف الفئات السعرية، وذلك وفق التقييم السنوي الذي نشرته مواقع التقنية المتخصصة "بي سي ماغازين" و"سي نت" و"وات هاي فاي".

1-"آيفون 17" القياسي

طرحت شركة آبل للمرة الأولى هاتفا قياسيا بسعر اقتصادي يوازي في جودته الهواتف الرائدة من الجيل ذاته ويتفوق على الهواتف الرائدة في الجيل السابق.

واستخدمت الشركة الشاشة نفسها الموجودة في الهواتف الرائدة، كما أضافت مستشعر الكاميرا الأمامية الجديد الذي يتيح تغيير توجه الصورة دون تغير مسكة الجوال، فضلا عن استخدام معالج رائد ومستشعر كاميرا رئيسية يوازي المستشعر في كاميرات "آيفون 17 برو".

ويعد الاختلاف الرئيسي والأكبر بين هواتف "آيفون 17 برو" و"آيفون 17″ القياسي هو اعتماد آبل على معالج أكثر قوة قليلا في النسخ الاحترافية، فضلا عن الهيكل المصنوع من الألمنيوم والتبريد الجديد وعدسة التقريب البصري فائقة القوة.

لذلك أجمعت آراء الخبراء على أن جوال "آيفون 17" هو خيار مثالي لغالبية المستخدمين باستثناء المستخدمين الذين يحتاجون إلى قوة مفرطة من الكاميرا، وفق ما جاء في التقارير.

2-"غلاكسي إس 25 ألترا"

أصبح من المعتاد الآن أن يكون هاتف "غلاكسي ألترا" ضمن أقوى جوالات أندرويد التي تطرح في العام، لذلك يسيطر على غالبية الترشيحات المتعلقة بمستخدمي أندرويد.

ولم تبخل شركة سامسونغ بإضافة العديد من المزايا الرائدة والإضافية في الجوال بشكل يجعله يتفوق على المنافسين بفارق كبير.

وتعد شاشة الجوال، التي وصفها موقع "سي نت" التقني بكونها أفضل شاشة في أي جوال، إحدى أهم مزايا الجهاز الجديد التي تجذب المستخدمين إليه، ناهيك عن الكاميرا متنوعة الاستخدامات والمعالج فائق القوة.

ويتناسب هذا مع حجم البطارية الكبير الذي يجعل الجوال يعمل لعدة ساعات طويلة ويحتمل الضغط المستمر في ظروف التشغيل السيئة.

ومن جانبه، اختار موقع "وات هاي فاي" للتقنية هاتف "إس 25 ألترا" ليكون أفضل هاتف لمحبي الكتابة واستخدام القلم الذكي، وذلك بفضل مزايا القلم والدعم البرمجي من "سامسونغ" له.

3- "هونر ماجيك 8 برو"

يقدم جوال "هونر ماجيك 8 برو" أداء مثاليا في العديد من الجوانب التي تجعله الخيار الأول لمن يبحث عن جوال قوي ينافس "آبل" أو "سامسونغ".

ويأتي الأداء المتميز من الجوال مدفوعا بمعالج "سناب دراغون 8 إيليت الجيل 5″، وهو المعالج ذاته المستخدم في العديد من الجوالات الرائدة.

ولا يقتصر تميز الهاتف على الأداء الفائق فقط، بل يمتد إلى الكاميرا التي تأتي مع عدسة بقوة 200 ميغابكسل، وهي تعد من أفضل العدسات الموجودة في الجوالات وفق وصف موقع "بي سي مغازين".

وتساهم البطارية التي تأتي بحجم 7100 مللي أمبير في تعزيز أداء الهاتف الرائد، إذ يمتد أداؤها إلى أيام متصلة، وهو ما يجعلها تتفوق على بطاريات هاتفي "إس 25 ألترا" و"آيفون 17 برو"، وفق التقرير.

4-"غلاكسي زد فولد 7"

جرت العادة أن الجوالات القابلة للطي في كافة طرزها مصممة خصيصا للمستخدمين الذين يتمتعون بروح المخاطرة ويُقبلون على استخدام الجوالات القابلة للطي، وليس لجميع المستخدمين.

ولكن ما تمكنت سامسونغ من تقديمه في الجيل الجديد من جوالها الرائد القابل للطي "غالاكسي زد فولد 7" هو تجربة فريدة تجعله خيارا مثاليا لكافة المستخدمين مهما كانت متطلباتهم.

ويشير تقرير "سي نت" إلى أن سامسونغ عالجت بعضا من المشاكل الرئيسية الموجودة في جوالاتها القابلة للطي، إذ تمكنت الشركة من جعل الجوال نحيفا بشكل يوازي الجوالات الأخرى المعتادة حتى يصبح استخدامه في وضع الإغلاق مناسبا، كما أعادت تصميم الشاشة الأمامية لتصبح أكثر عرضا.

وتظل الشاشة الداخلية التي يصل حجمها إلى 8 بوصات الآن خيارا مثاليا لزيادة الإنتاجية عبر فتح 3 تطبيقات معا، وهي أعرض من الشاشات الداخلية في الأجيال السابقة من الجهاز.

كما حصلت الكاميرا الخلفية على ترقية كبيرة في المواصفات، إذ تأتي الآن بمستشعر 200 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، وهو ما يجعله ينافس هاتف الشركة الرائد "إس 25 ألترا".

ويشيد تقرير "سي نت" بقدرة سامسونغ في الحفاظ على حجم البطارية من الجيل السابق الأكثر سماكة رغم انخفاض سماكة "زد فولد 7″، إذ تصل سماكة الهاتف إلى 4.2 مليمترات عند فتحه و8.9 مليمترات عند إغلاقه.

5-"نثينغ فون 3 إيه"

تمكنت شركة "نثينغ" التي تعد من المنافسين الرائدين في قطاع الهواتف الاقتصادية من تقديم تجربة رائدة تفوق الهواتف المنافسة وفق وصف "بي سي مغازين".

ويجمع الجوال بين تركيبة المواصفات الرائدة مع النظام المحسن المصمم لتوفير تجربة استخدام سريعة للهاتف مع تقديم المزايا الرئيسية الرائدة.

كما يملك الجوال مجموعة من المزايا الأخرى الإضافية التي تجعل تجربة استخدامه ممتعة بعض الشيء، بدءا من الأضواء التي تتغير بشكل تلقائي مع نغمات الرنين.

ويستخدم الهاتف معالج "سناب دراغون 7 إس الجيل 3″، ورغم أنه ليس أقوى معالجات "سناب دراغون"، فإنه يقدم أداء يوازي ذلك الخاص بالهواتف الرائدة.