6 لحظات محرجة في عام 2025 التقني

كشفت الشركات التقنية عن العديد من الابتكارات المهمة خلال العام الجاري 2025، وبينما كان غالبيتها ناجحا في جذب الأنظار وتقديم ما ينتظر منه، فإن بعض هذه اللحظات فشلت في هذا وأصبحت لحظات محرجة تطارد الشركات التقنية.

وتنوعت هذه اللحظات المحرجة بين لحظات سياسية وأخرى لها علاقة بالمنتجات، ولكن بسبب كثرة الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد كان له الغلبة في اللحظات المحرجة.

وفيما يلي مجموعة من أكثر تلك اللحظات إحراجا للشركات أو الحاضرين لها:

1- الذكاء الاصطناعي يحذف قاعدة بيانات الشركة بالكامل

انتشر مفهوم "فايب كودينغ" بشكل واسع خلال عام 2025، وأصبح الكثير من الشركات تعتمد عليه بشكل يومي في عملها، لدرجة أن بعض الشركات بدأت تستبدل موظفيها بهذه التقنية.

وتوجد العديد من الأدوات التي تقدم خدمات "فايب كودينغ" المختلفة والبارزة، بدءا من الأدوات التي توفرها "غوغل" و"أوبن إيه آي" وحتى الأدوات القادمة من شركات البرمجة المختصة.

ورغم تحقيق هذه الأدوات عددا كبيرا من النجاحات المختلفة، فإن هناك لحظات تسببت فيها بحذف قاعدة البيانات للشركة بالكامل.

وحدث ذلك في يوليو/تموز الماضي، إذ قامت أداة "فايب كودينغ" من شركة "ريبليت" (Replit) بحذف قاعدة البيانات الخاصة بالعميل بالكامل دون إذن منه، وعندما حاول المبرمج معرفة السبب وراء هذا التصرف، أكدت الأداة أنها قامت بخطأ كارثي.

كما حدث الأمر ذاته مطلع الشهر الجاري مع أداة الذكاء الاصطناعي للبرمجة من "غوغل" وهي أداة "أنتي غرافيتي" (AntiGravity)، إذ قامت هذه الأداة بحذف قاعدة البيانات الخاصة بالمبرمج بالكامل دون إذنه.

2- "غروك" يؤمن بأنه "ميكا هتلر"

تصدر روبوت "غروك" التابعة لشركة "إكس إيه آي" التي يملكها إيلون ماسك عناوين الأخبار في أكثر من مناسبة خلال هذا العام، حتى أن الشركة أوقفته بشكل مؤقت قبل أن يعاود العمل مجددا.

ولكن من دون شك، فإن أبرز تلك اللحظات التي سلطت فيها الأضواء على "غروك" كانت عندما طلب من المستخدمين وصفه باسم "ميكا هتلر"، فضلا عن مجموعة من التغريدات المعادية للسامية.

وتسببت هذه التغريدات في تنحي ليندا ياكارينو المدير التنفيذي لمنصة "إكس" وفقدان الشركة لمجموعة من العقود الحكومية المتنوعة التي كانت تنتظرها.

ويذكر أن "غروك" كان له العديد من التغريدات المحرجة خلال هذا العام، سواء كانت وصف ماسك بأنه أكثر رياضية من الرياضي الشهير ليبرون جيمس وحتى الادعاء بوجود إبادة عرقية موجهة ضد البيض في جنوب أفريقيا.

3-فشل عرض "ميتا" لنظاراتها الذكية

قدم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" العرض التقديمي للكشف عن نظارات الشركة الذكية، وكجزء من العرض كان هناك تجربة حية لأحدث طرز النظارات الذكية بالشركة.

وفي أثناء العرض، فشلت نظارات "ميتا" المعززة بالذكاء الاصطناعي أكثر من مرة، أولها عندما أخفقت في اتباع تعليمات المؤثر الذي كان يحاول تجهيز وصفة طعام، واستمر الفشل في اللحظة الثانية عندما فشل مارك زوكربيرغ في الرد على مكالمة هاتف عبر النظارة.

بالطبع، حاولت "ميتا" تبرئة نفسها على لسان المدير التقني لها أندرو بوسورث، الذي أكد في تصريحاته أن خطأ الوصفة كان بسبب وجود العديد من النظارات الذكية في القاعة، مضيفا أن الخطأ الذي حدث مع زوكربيرغ كان بسبب توقف الشاشة عن العمل.

4- إحراج مارك زوكربيرغ في البيت الأبيض أمام العالم

وتستمر لحظات زوكربيرغ المحرجة، ولكن هذه المرة في البيت الأبيض أثناء عشاء بارز مع كبار قادة الشركات التقنية والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وصرح زوكربيرغ خلال هذا العشاء بأنه ينوي استثمار 600 مليار دولار ضمن المشاريع الحكومية الأميركية حتى عام 2028، ولاحقا تحدث زوكربيرغ إلى الرئيس الأميركي قائلا: "آسف لقد ارتبكت، لم أكن أعلم ما هو الرقم الذي ترغب أن أقوله".

وبينما كان يفترض بهذا السؤال أن يكون بصوت منخفض وخاصا بين ترامب وزوكربيرغ، إلا أن الأخير نسي إغلاق الميكروفون الخاص به ليسمع العالم أجمع ما حدث.

حاول زوكربيرغ لاحقا تدارك الأمر قائلا إنه قد ناقش استثمارات أكبر كثيرا مع الرئيس الأميركي بشكل خاص، وهذا هو السبب الذي جعله يطرح السؤال.

5- هاتف ترامب الذهبي

أعلنت أسرة ترامب بشكل مفاجئ في الشهور الماضية عن هاتف ذكي جديد يدعى "تي 1" وهو من صناعة أميركية بالكامل ويأتي بسعر 499 دولارا، مع نية الشركة طرحه خلال العام الجاري بحلول سبتمبر/أيلول.

ولكن بعد هذا الإعلان لم يظهر الهاتف على الإطلاق، ثم تغير الموقع الرسمي للهاتف بعد أن كان يؤكد أنه سيصنع بالكامل في الولايات المتحدة، أصبح الآن يظهر أن مجمع في الولايات المتحدة.

ولاحقا، قامت الشركة بإزالة صور الهاتف التي أشارت إلى كونه نسخة مخصصة من هاتف "غالاكسي إس 25 ألترا" في غلاف ذهبي ويحمل بعض الشعارات المتعلقة بأسرة ترامب.

6- "آيفون" يخسر لونه

أثار طرح هاتف "آيفون 17 ألترا" فضول ورغبة العديد من المستخدمين في امتلاكه، ومع الإقبال الشديد على اقتناء الهاتف، بدأت العديد من المشاكل تظهر فيه.

وكانت أبرز المشاكل التي ظهرت في أحدث هواتف "آبل" هو خسارته للون البرتقالي المميز، ليتحول إلى لون وردي أو يخسر اللون بشكل كامل.

ومن جانبها، أكدت "آبل" أن هذا الأمر بسبب عملية التلوين التي يتم تطبيقها في الهاتف حتى يلتصق اللون بالألومنيوم، ولكنها لم توضح لماذا تغيرت الألوان.